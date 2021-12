Oposição se une para disputar eleição municipal em Juazeiro

A união do ex-prefeito de Juazeiro (a 507km de Salvador), Joseph Bandeira (Solidariedade), e Suzana Ramos (PSDB), atual presidente da legenda na cidade, para as eleições municipais marcam a união da oposição local na disputa pelo pleito.

A chapa conta com o apoio do deputado federal Adolfo Viana, presidente estadual do PSDB. Segundo o presidente estadual do Solidariedade, Luciano Araújo, Joseph Bandeira seria o melhor nome que o partido poderia indicar.

"Com essa união com Suzana consolida o caminho rumo à vitória de Bandeira para que venha a ser o próximo prefeito de Juazeiro. Nós ficamos muito felizes com essa união. E Juazeiro no caminho certo”, disse Luciano.

