Oposição pedirá ao MPF para investigar denúncia contra o PT

Políticos de quatro partidos (PSDB, DEM, PPS e Solidariedade) planejam entrar na terça-feira, 23, com uma representação na Procuradoria Geral da República para que o Ministério Público Federal "acompanhe e investigue" as denúncias feitas pela dona da ONG Instituto Brasil, Dalva Sele, de um suposto esquema para desvio de dinheiro público no valor de R$ 50 milhões para campanhas petistas.



A informação é do deputado federal Antonio Imbassahy (PSDB), candidato à reeleição. Ele frisou que o grupo da oposição, formado por Bruno Araújo (PSDB), Agripino Maia (DEM), Rubem Bueno (PPS) e Paulinho da Força (Solidariedade), avalia ainda medidas como proposta de instalação de uma CPI no Congresso Nacional para investigar "malversação dos recursos federais na Bahia" e denunciar ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados.



Uma reunião está marcada para amanhã no gabinete de Maia, presidente do Democratas, para "preparação do requerimento da CPI". Segundo a denúncia de Dalva à revista Veja, o candidato ao governo do estado pelo PT, Rui Costa, seria um dos beneficiários. Além dele, estariam envolvidos também o senador Walter Pinheiro, os deputados federais Nelson Pelegrino e Afonso Florence e o ex-deputado federal Zezéu Ribeiro, atualmente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE).



Todos eles negaram as acusações. A assessoria de Rui Costa informou ontem que o candidato "pediu pressa na apuração dos fatos" e que considerou a denúncia "inescrupulosa e a serviço do velho coronelismo baiano".



"É preciso que esta senhora prove. Ela citou o meu nome. Agora, peço ajuda ao Ministério Público e a Justiça que esclareçam toda esta farsa que tem motivações eleitorais. Sabemos exatamente de onde partiu a maldade, fruto da ganância eleitoral. Confiamos na justiça", disse.



O caso será investigado pelo Ministério Público Estadual. A promotora Rita Tourinho disse que hoje convocará Dalva para depor. Segundo a publicação, a ONG, contratada pelo governo da Bahia para a construção de 1.120 casas populares, teria desviado somente em 2008 mais de R$ 6 milhões do Fundo de Combate à Pobreza para campanhas petistas.

"Um fato desse é da maior gravidade. Seria uma omissão não fazer isso. É estarrecedor desviar recursos para atender interesses partidários", disse Imbassahy.



O presidente estadual do PT, Everaldo Anunciação, ressaltou que o partido e todos os que foram citados na reportagem vão entrar na Justiça, contra a Veja e Dalva. Ele frisou ainda que a revista deixou de lado a informação de que os primeiros contatos da ONG com o governo teriam acontecido durante gestão do ex-governador Paulo Souto.

"Foi Souto quem trouxe para o governo, por meio de convênio firmado em 2005 com a Secretaria de Combate à Pobreza. Tudo não passa de mentiras, ditas por uma pessoa movida pela raiva justamente porque não encontrou, dentro do governo da Bahia, nem do PT, quem se dispusesse a encobrir as irregularidades que cometeu", disse Anunciação.

Pinheiro

Ainda segundo Dalva, a campanha do senador Walter Pinheiro para prefeito de Salvador em 2008 teria sido bancada com o "dinheiro sujo". O senador foi procurado pela reportagem, mas não foi localizado. À Veja, ele negou a acusação e disse que "essa mulher pertencia às correntes do PT, as mesmas que nacionalmente viviam se estapeando comigo por causa do mensalão. Todo mundo sabe o quanto eu apanhei dentro do PT por causa disso. Quase fui expulso naquela época do mensalão. É mais uma vez o PT pregando peça para cima de mim. Você confiar numa história de um partido...".

adblock ativo