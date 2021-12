"Oposição não pode ser subestimada", diz presidente do PT-BA

O presidente do PT, Jonas Paulo, diz que tem consultado os vários fóruns e lideranças do partido e das agremiações aliadas para a escolha do candidato da base ao governo do Estado. Diz que os petistas e os coligados não podem errar nessa escolha em função do cenário criado com a aliança do PSB e Rede e a força da oposição na Bahia.

Quando o PT vai partir para os "finalmentes" e definir o pré-candidato ao governo? É no dia 15 de novembro mesmo?

Não fixamos uma data. Estabelecemos uma agenda que já está sendo cumprida e deve ser fechada no final de outubro. Era uma reunião da comissão (formada para conduzir o processo de escolha), outra do partido com o governador, com as duas bancadas (estadual e federal), com os prefeitos da direção da UPB, presidentes de entidades municipalistas regionais, e das duas principais cidades nossas, Camaçari e Vitória da Conquista, num total de 17. Já cumprimos isso. Todos nos deram, não só opinião pessoal, mas uma visão regional da sua coalizão, como está o posicionamento sobre candidaturas, alianças, potencial eleitoral e organização da oposição. Depois, uma reunião com os quatro pré-candidatos para termos condição de batermos o martelo.

E as articulações nacionais para essa escolha?

Já conversamos com o presidente nacional do PT, Rui Falcão, e com o Luiz Dulci, presidente do Instituto Lula. Com o próprio Lula quem conversou foi o governador Jaques Wagner.



Essa conversa toda é para estabelecer o perfil do candidato?

Isso. E conversei também com os partidos coligados: o PCdoB, o PP, o PSD, o PDT. E estamos conversando com outras siglas da base. É uma conversa de avaliação de quais os cenários políticos e como podemos montar nossa chapa para enfrentar a situação conforme se apresenta. Há uma preocupação fundamental e pode haver diferença de leitura sobre o cenário. A oposição vem com uma candidatura ou mais de uma? Como ela se aglutina? Como o efeito dessa composição nacional do PSB/Rede se reflete no cenário baiano? Como se reflete dentro da nossa própria coalizão? Nas pesquisas, quais são as demandas principais da população, a avaliação do governo, itens do governo que precisam ser aperfeiçoados?

Agora, então, é a reta final com o anúncio do nome?

Não. Seria a consolidação da compreensão interna do PT e o diálogo final com os aliados, numa nova rodada para nós vermos qual o impacto dessa preferência do PT. E também avaliar a capacidade do escolhido empolgar a militância do PT que é nosso grande patrimônio. Como dizia um antigo companheiro da esquerda na Bahia, "se não tiver a nossa turma na rua mobilizada não tem festa". É a militância que constrói a disputa real na rua e quem inspira o nosso programa e o tom da nossa campanha.

Você chegou a avaliar, nessas conversas, o impacto de ser o nome a, b, c ou d?

Se entra em detalhes sobre isso. Mas temos condições de balizar a escolha. Mas tem o problema de que o palanque da Bahia é nacional. Se você ver como vai ser a disputa em São Paulo, com José Serra ficando no PSDB, pode prevê uma disputa mais compactada do governo de São Paulo. Em Minas, há a tendência da aliança de Aécio Neves com Eduardo Campos que pode inclusive dá uma candidatura forte ao PSB. No Paraná também se desenha uma aliança do Aécio com Campos...

Você leva em consideração essa negociação do presidente nacional do PSD Gilberto Kassab com Aécio? As notícias são de que ele negocia ser o vice na chapa presidencial de Aécio. Como ficaria a situação do vice-governador Otto Alencar se ele for pressionado a lançar sua própria candidatura ao governo baiano?

Tenho conversado com o vice-governador e quero relatar sua gentileza e compreensão exatas das nossas responsabilidades comuns, sua experiência e seu conselho. O compromisso de fundação do PSD era de marchar com o nosso projeto, do governador Wagner, isso é cláusula pétrea. Até porque toda arrumação parlamentar, a maior bancada de deputado federal é a da Bahia. A arrumação estadual do partido toda se deu em torno dessa perspectiva. Então, não está posto qualquer estremecimento nessa aliança. Isso é gente querendo colocar fogo na fervura.

E se vocês escolherem errado o candidato?

Esse é o nosso drama. O drama do PT é justamente fazer a escolha certa, na medida certa e fazer da forma mais partidária possível. Não é que o PT vai impor aos aliados e os aliados vão escolher o candidato do PT. Não. Vamos fazer isso com grau de horizontalidade e com diálogo.

Vamos colocar uma escala de 1 a 10. O peso do governador nessa escolha é de quanto? Cinco?

O peso do governador é que ele é o filiado mais ilustre e o líder do projeto. E todos têm que ter, obviamente, atenção ao que ele pensa. Agora, ele é líder de um projeto democrático. E ao ser líder desse projeto fala e ouve. O líder do processo democrático é aquele que sabe construir sínteses, assim tem sido Lula conosco ao longo da história. É isso que solicitamos: queremos ouvir sua voz, mas também queremos falar ao seu ouvido e coração. Eu, como presidente do PT, sempre busco preservar um grau de autonomia no partido para que se possa dialogar com o governo para passar nosso sentimento.

Então o governador do Estado não tem um grau maior nessa escolha?

O PT é um partido que, graças a Deus, ninguém é maior do que ele, nenhum filiado, seja ele quem for. Agora a palavra do presidente do PT tem um peso, a do governador, a de um deputado, de um prefeito.

Você próprio já admitiu que o nome preferido de Wagner é do secretário Rui Costa. Aí, dá uma sensação para quem está de fora do PT, de que esse processo de escolha é um teatro. Como convencer as pessoas de que essa escolha não é desequilibrada, não está pendendo para um lado?

Já tivemos momentos de encontros e diferenças com o governador nessa função ao longo do tempo. Por exemplo, na maior crise da relação com o PMDB no governo, o PT afirmou no dia 9 de março de 2009, em votação do seu diretório, por 58 votos a 2, que era prioritária a aliança com o PMDB da Bahia. E o governo, em rota de colisão direto com o PMDB. E estávamos corretos, pois pensávamos nacionalmente e o governo estava defendendo seus interesses enquanto instituição que dirige o Estado da Bahia. E nós com um projeto nacional. Foi uma diferença de leitura, de perspectiva. Então, o fato do governador ter uma preferência não diminui em nada o peso do partido porque afinal de contas o que faz a campanha é, logicamente, a liderança e o rumo que ela dá ao processo, mas é a capacidade de você construir consenso e você envolver as pessoas. E você só envolve quem está convencido. Não se faz uma candidatura vitoriosa sem a militância, se as pessoas não forem para as ruas com entusiasmo para colocar o adesivo no peito, levar a bandeira nas costas e estrela do 13 para dizer que esse é o rumo. Nós temos um legado grande a mostrar.

Uma das coisas que você repete é que a Bahia tem importância fundamental na eleição nacional...

Digo sempre isso. A responsabilidade do PT da Bahia é maior que a responsabilidade do PT de São Paulo. Lá ele tem que buscar ganhar a eleição, e temos fé que venceremos com o ministro Alexandre Padilha, mas nós estamos lá, num processo de disputa em aberto. Aqui não. Nós somos governo eleito e reeleito que está disputando sua condução e referência do projeto nacional, quarto colégio eleitoral do Brasil, então não dá para tratar nossa responsabilidade como coisa menor.

Mas é um teatro ou não essa escolha?

Não. O que as pessoas querem ver é que o governador imponha ao partido e o partido não aceite a proposta do governador? Não é esse o jogo. O governador, em nenhum momento, veio ao partido para dizer "eu tenho esse candidato, quero que vocês aprovem esse candidato". Até porque não é a feição profundamente democrática que tem nosso governador. O que ele colocou é que como não temos uma candidatura natural ela precisa ser construída. O governo está num estágio acima da média, mas ampliando sua aprovação melhora as condições de eleição.

Ele acha que o que mais se aproxima da linha dele é Rui?

Ele desenha um cenário da disputa, que ele como ator principal da eleição tem toda a legitimidade de fazê-lo. E nós para respeitar. Agora, nós também temos a leitura, e vou dizer bem claro, não costumo avaliar a oposição como sem capacidade de se aglutinar e fazer uma disputa real. Por quê? Porque é uma tradição na Bahia, das forças conservadoras, terem entre 30% e 40% dos votos. Então, isso é sempre um capital de partida considerável, que não pode ser subestimado como força contrária ao nosso projeto. Subestimar o adversário não é o melhor caminho. É melhor sempre analisar o cenário em que suas dificuldades são maiores para poder se preparar para a disputa. Nesse sentido, o papel do governador é diminuir a força que a oposição tem, com as obras em Salvador, a parceria que ele faz com os prefeitos. Por exemplo, tem excelente relações com o governo de Salvador e nós somos claramente oposição ao partido que governa .

Como você encarou as críticas de Ernesto Marques, candidato à presidência do PT-BA, de que esse processo de escolha do candidato tem sido cupulista, de imposição das altas esferas do partido no Estado?

Todos os filiados do PT estão vinculados a alguma corrente política, a algum mandato, a alguma articulação, inclusive os candidatos do PED (Processo de Eleição Direta). Todas essas articulações estão sendo ouvidas, como opinam cotidianamente. Obviamente que compete aos líderes desses espaços dialogar nos seus próprios espaços e desconheço que tenha algum petista que não esteja falando sobre essa questão e sendo ouvido. O que não vamos fazer é fragilizar o PT com disputas estéreis e fratricidas. Nós temos responsabilidade com o projeto do Brasil.

Você acha que o prefeito ACM Neto acaba faturando muito politicamente com essa parceria e acaba não dando o devido crédito aos governos do estado e federal?

Os agentes políticos têm que cumprir o seu papel, mas eu acho que todos os soteropolitanos já viram claramente, por exemplo, que o metrô vai funcionar a partir do momento que ele sai do município por razões orçamentárias. A harmonia ajuda, mas o eixo, a essência são estaduais e federais.

Incomoda aos petistas os afagos da presidente Dilma ao prefeito ACM Neto?

Essas gentilezas não nos preocupam, porque na essência sabem os governos federal e estadual quem é a oposição nos palanques.

A questão sobre a eventual candidatura da senadora Lídice da Mata ao governo pelo PSB está fechada? É palanque fora da base?

Uma coisa precisa ser dita: os candidatos a governador, vice e senador na chapa da base de Wagner serão apoiadores da candidatura da reeleição da presidente Dilma Rousseff. O palanque que vamos construir no Estado será o de Dilma que é o mesmo projeto de Lula e Wagner.

