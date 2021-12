Oposição define chapa: Souto no governo e Geddel no Senado

A chapa da oposição para as eleições de 2014 na Bahia foi definida, de acordo com anúncio do prefeito de Salvador ACM Neto nesta quinta-feira, 10, em sua página no Twitter. O ex-governador Paulo Souto (DEM) vai encabeçar a chapa ao lado de Joaci Góes, como candidato a vice-governador.

>> "Composição já esperada", diz Wagner sobre chapa da oposição

Chapa da oposição fechada: Paulo Souto vai disputar o governo, Geddel Vieira Lima o Senado e Joacy Góes para vice-governador. — ACM Neto (@acmneto_) April 10, 2014

Já Geddel Vieira Lima (PMDB), que disputava a vaga com Paulo Souto, vai concorrer para o Senado. Nos bastidores da política, havia a dúvida se com a indicação de Paulo Souto teria um racha na oposição e o peemedebista iria concorrer em outro grupo. Pelo visto, Geddel aceitou ser preterido.

Acabo de tomar minha decisão Depois de muita reflexão resolvi disputar pela Bahia uma cadeira no Senado da Republica — Geddel Vieira Lima (@geddel_) April 10, 2014

Disputei a prerrogativa de disputar o Gov, ñ importa como, perdi Tenho que olhar p frente A vida ñ pode ser construida c lamento ou amargor — Geddel Vieira Lima (@geddel_) April 10, 2014

O correr da vida embr tudo.A vida é assim:esquenta e esfria,aperta edaí afrouxa,sossega e depois desinquieta O q ela q da gente é coragem GR — Geddel Vieira Lima (@geddel_) April 10, 2014

A oposição demorou a definir os nomes dos candidatos que iriam concorrer na eleição de 2014, por conta da disputa interna entre Geddel e Paulo Souto.

Inicialmente, o ex-governador dizia que não queria disputar o pleito e o nome do peemedebista chegou a ser tido como certo, mas Paulo Souto voltou atrás e começou a disputa interna.

A negociação para formar a chapa foi comandada pelo prefeito ACM Neto.

Ou seja, a união das oposições foi mantida e vamos disputar as eleições mais fortes do que nunca. — ACM Neto (@acmneto_) April 10, 2014

Chapa de Wagner

A chapa da situação (apoiada pelo governador Jaques Wagner) é encabeçada por Rui Costa (PT) ao lado do deputado federal João Leão (PP) como vice e o vice-governador Otto Alencar (PSD) como candidato ao Senado.

adblock ativo