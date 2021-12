Oposição amplia apoio e confirma candidaturas hoje

Com o apoio de 17 partidos e a ausência do candidato à presidência, Aécio Neves (PSDB), a oposição realiza a sua convenção partidária hoje, a partir das 9h30, no Espaço Unique, na Av. Tancredo neves.



O evento vai contar com a presença dos prefeitos ACM Neto (DEM), de Salvador, e José Ronaldo (DEM), de Feira de Santana, além do presidente nacional do Democratas, José Agripino Maia.



A chapa majoritária liderada pelo pré-candidato a governador Paulo Souto (DEM) recebeu na terça-feira, 17, o apoio do Partido Republicano Brasileiro (PRB). A convenção oficializa a chapa que tem Joaci Góes (PSDB) como candidato a vice-governador e Geddel Vieira Lima (PMDB) para o Senado Federal.



O presidente estadual do DEM, José Carlos Aleluia, destacou o número de alianças já formadas, que, segundo ele, ainda será ampliada. "É a maior aliança das oposições desde a redemocratização do país", ressaltou. "Nem Waldir Pires, nem ACM ou Wagner conseguiram juntar uma liança tão poderosa", disse Aleluia, que acredita que a campanha terá tempos de televisão "equivalentes".



"A união de tantos partidos ao nosso projeto mostra que as legendas estão ouvindo a voz do povo nas ruas, que clama por mudanças", diz, ressaltando que espera uma "eleição de propostas".



À frente



Aleluia minimizou o impacto da ausência do candidato à presidência, Aécio Neves (PSDB), na convenção da oposição na Bahia, o 4º maior colégio eleitoral do país. Na pesquisa do Ibope divulgada em maio, Aécio aparece com apenas 12% das intenções de voto entre os eleitores baianos.



"Ainda é muito cedo. Esses números tendem a crescer, pois ele tem uma aliança boa na Bahia", assinalou Aleluia. "Aécio não veio por um problema de agenda, já que tem de cobrir todo o país. Mas está afinado conosco e a nossa candidatura está muito na frente nas pesquisas", diz.



Com a adesão do PRB, a aliança da oposição reúne 17 partidos. O PRB deixou recentemente o governo do estado, com a saída do secretário estadual de Justiça e Direitos Humanos, Almiro Sena (PRB), em meio a denúncias de assédio sexual.



Até o momento, a coligação oposicionista tem DEM, PSDB, PMDB, PROS, PTN, SDD, PRB, PV, PRP, PPS, PTdoB, PSDC, PTC, PHS, PEN, PMN, PPL.



A convenção do DEM confirma mais uma chapa majoritária para as eleições de outubro, que já tem oficializadas as candidaturas do PSB, Lídice da Mata, Eduardo Vasconcelos (vice) e Eliana Calmon (Senado), e do PSOL, com Marcos Mendes, Ronaldo Santos (vice) e Hamilton Assis (Senado). Apesar da expectativa de aliança com o PSOL, o PSTU indicou a bancária Renata Mallet como pré-candidata ao governo da Bahia e Carlos Nascimento como pré-candidato a vice.

