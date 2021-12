Onze urnas eletrônicas foram substituídas, segundo TRE-BA

Até o fim da manhã deste domingo, 28, cerca de 35 urnas eletrônicas em todo o estado tiveram problemas. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), desse total, onze precisaram ser substituídas.

A maioria dos casos ocorreu devido a falhas no terminal dos mesários ou não funcionamento total da urna (não ligou), informou o TRE.

Duas das substituições ocorreram em Salvador. As outras cidades foram Alagoinhas (3), Aramari (1), Capim Grosso (1), Vitória da Conquista (2), Livramento de Nossa Senhora (1) e Barreiras (1).

Em Condeúba (a 647 km de Salvador), houve queda de energia elétrica e por isso, atrasos foram registrados em quatro locais de votação na cidade.

Urnas pelo Brasil

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). em todo o Brasil, foram feitas 912 substituições de urnas eletrônicas com defeito até as 10h. O número representa 0,17% do total de 454,4 mil urnas utilizadas e até o momento, não foram registrados locais com votação manual.

Os estados que tiveram o maior número de urnas com problemas foram São Paulo (177), Rio de Janeiro (123), Minas Gerais (94), Rio Grande do Sul (92), Paraná (91), Goiás (49), Sergipe (40) e Ceará (38).

Também foram registradas 17 prisões de eleitores por propaganda eleitoral, proibida no dia da eleição. Elas aconteceram no Ceará, Distrito Federal, Pará, na Paraíba, em Pernambuco, no Paraná, em Santa Catarina e São Paulo.

