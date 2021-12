Olívia quer se concentrar agora no apoio a Alice

Pivô involuntária de parte da crise dos partidos de oposição, por ter a preferência do governador Rui Costa para ser a candidata do bloco PCdoB/PSB/PT, a secretária estadual de Políticas para as Mulheres, Olívia Santana, presidente municipal do PCdoB, quer "virar a página" e se concentrar na campanha da deputada Alice Portugal à prefeitura de Salvador.

Ela tentou explicar a situação. "Como presidente do partido, o projeto eleitoral de Salvador passa também pela minha condução. Nós tivemos uma construção, desde 2015, de retomada da candidatura de Alice a prefeita de Salvador, projeto esse que tinha sido interrompido em 2012. Não fiz nenhuma disputa interna em relação a essa questão da candidatura. A proposta do meu nome apareceu este ano. E se, por um lado, eu me sinto honrada, agradecida pela lembrança, por outro, eu reafirmo a minha presença e respeito ao nome da deputada Alice Portugal".

Unidade

Olívia disse ser "parte" do projeto da candidatura de Alice e fará o que puder "para ajudar na unidade dos partidos, da esquerda".

A vitória é o mais importante, segundo Olívia Santana. "Temos que construir uma unidade de centro-esquerda que tornará a candidatura mais forte e competitiva e mais capaz de enfrentar o desafio que nós temos que é disputar Salvador e ganhar a eleição".

Em relação às pressões dos candidatos a vereador pela sigla comunista que podem se prejudicar caso o partido se coligue com o PT, disse que "pressões sobre a chapa proporcional sempre existem".

A secretária acha normal que os candidatos vão atrás da "melhor configuração para garantir a sua eleição, mas, nesse momento, nós temos que observar a principalidade do projeto majoritário: se queremos aliados, se queremos alianças, precisamos ter flexibilidade nesse processo de composição na chapa proporcional".

Olívia disse que o PCdoB nunca se fechou à coligação proporcional. "O que nós fizemos foi uma proposta de que houvesse mais coligações (de siglas) na proporcional, de maneira a equilibrar a disputa e favorecer para que todos os partidos que vierem conosco tenham a possibilidade de se fazer representar na Câmara de Vereadores", declarou.

Expectativa

A chapa proporcional do PCdoB teria 65 candidatos, no entanto, numa composição vai ter que ser cortada. "Estamos preparando nossos candidatos e candidatas para a possibilidade de redução em favor de uma composição mais ampla de dois, três ou mais partidos".

Olívia tem tratado da coligação com os partidos e diz estar na expectativa de ser procurada pelo PSB, após a desistência da senadora Lídice da Mata à candidatura de prefeita. "Se ela optar por nós, virá somar e será para o PCdoB um motivo de grande orgulho".

adblock ativo