Olívia faz carreata na Suburbana e promete investimentos para a área

A candidata do PCdoB, Olivia Santana, promoveu uma carreata neste domingo, 11, ao lado de correligionários e apoiadores na Avenida Suburbana, onde há o "maior grau de segregação na cidade de Salvador" de acordo com a mesma.

A carreata, que de acordo com informações da coligação contou com cerca de 500 veículos, percorreu as ruas do Subúrbio Ferroviário, que contarão com investimentos de grande porte em caso de eleição da candidata.

"Essa área que contará com invetimentos reais da nossa gestão, que tem compromisso com as pessoas que mais precisam", afirmou.

