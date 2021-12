"O PT não tem nome natural em Salvador", alfineta Paulo Azi

O presidente do DEM na Bahia, deputado federal Paulo Azi, entende que o nome do vice-prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), é o nome natural do partido para disputar a sucessão do prefeito ACM Neto nas eleições do ano que vem.

No campo adversário, o democrata diz não notar um nome espontâneo do PT para o pleito. "O PT não tem nome natural em Salvador. Todo esse trabalho que o governo executou na Bahia, em especial em Salvador, além de uma propaganda maciça, não conseguiu fazer com o que o partido tivesse um nome que encejasse aspirações da população", alfinetou o parlamentar durante entrevista concedida ao programa Isso é Bahia, na Rádio A TARDE FM na manhã desta segunda-feira, 25.

"O que se discute é que o PT está na busca de candidato ou pré-candidatos que não militam no partido", reforçou.

O dirigente do DEM também falou da tentativa de aproximar a mulher do cenário político, especificamente para atrair filiadas à legenda. "Estamos atualizando nosso estatuto para permitir maior abertura nas pautas que são muito caras às mulheres. Estamos fazendo uma série de encontros em Salvador e no interior para debater estes temas", apontou Azi.

Para o deputado, o Legislativo vem promovendo um trabalho no intuito de facilitar a chegada das mulheres na esfera política. "A gente observa que o Congresso Nacional tem tido uma preocupação cada vez maior em atrair mulheres para a vida pública. Leis foram aprovadas na tentativa de que as mulhres efetivamente possam participar mais ativamente. Hoje, existe o mínimo de 30% que os partidos precisam colocar com candidatas mulheres, os recursos do fundo partidário também são assegurados para que esse percentual seja atingido", elencou.

