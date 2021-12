"O governo atual não foi eficiente", diz Paulo Souto

O candidato do DEM ao governo da Bahia, Paulo Souto, foi o entrevistado da noite desta terça-feira, 19, no BATV. Ex-governador, Souto disse que o governo atual não foi eficiente em relação aos serviços públicos, como a segurança. "Se tivesse sido mantida a taxa de homicídios da nossa época, teriam sido poupadas 20 mil vidas na Bahia", afirmou.

O ex-governador do Estado abordou a questão da saúde, garantindo que vai organizar os hospitais do Estado. "Quando a gente chega no interior e fala sobre a central de regulação, há uma revolta, pois dizem que é um modo do governo escolher quem morre e quem é salvo", falou.

Paulo Souto foi o segundo candidato a ser entrevistado pelo programa. O primeiro foi Rui Costa. A entrevista desta quarta-feira, 20, que seria com Lídice da Mata, candidata do PSB, foi cancelada, pois ela está em Brasília para decidir os rumos do partido após a morte do candidato à presidência Eduardo Campos.

adblock ativo