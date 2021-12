Novo prefeito de Salvador receberá fontes degradadas

Sujeira, peças roubadas, material quebrado. Essa é a situação de dez fontes luminosas que decoram algumas das praças de Salvador e pararam de funcionar por completo. Há dois meses, as três últimas que funcionavam com atividade reduzida, a do Monumento de Mário Cravo no Comércio, a da Praça da Piedade, e a piscina de peixes do Campo Grande, foram desativadas por ordem da Prefeitura. Esse é mais um desafio a ser enfrentado pelo futuro gestor da capital baiana.



A Prefeitura admite não ter dinheiro para manter os equipamentos. Em nota, a Superintendência de Conservação de Obras Públicas (Sucop) informou que "mantém contratos com empresas especializadas, que eram responsáveis pela conservação das fontes luminosas. Entretanto, a Sucop precisou reduzir a utilização desses contratos a fim de garantir o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal." O superintendente da Sucop, Sosthenes Macêdo, não atendeu aos pedidos de entrevista de A TARDE.



A dívida com a Euroatlântica Brasil, que fazia a manutenção, chega a R$ 450 mil. A empresa não recebe pagamento desde o início do ano. "Desde janeiro, sete manutenções estão em aberto. No dia 20 de julho, recebemos orientações para suspender os serviços", explica o diretor da empresa, Roberto Oliveira.

Não é a primeira vez durante a gestão de João Henrique que o credor têm dificuldades para receber. "A Prefeitura sempre deixou o contrato vencer, renovava com atraso. Entre 2009 e 2010, cheguei a passar um ano sem receber", acusa Oliveira. A Sucop alegou falta de dinheiro para realizar dotação orçamentária e confirmou à reportagem de A TARDE que não há previsão de quitação da dívida.

Promessas Por falta de conservação do patrimônio público, a Prefeitura está sujeita a ser denunciada pelo Ministério Público da Bahia e ser alvo de uma ação civil pública de improbidade administrativa ou de denúncia-crime por má gestão dos recursos públicos.

Todos os candidatos a prefeito de Salvador são a favor da recuperação das fontes, mas apenas ACM Neto (DEM) e Mário Kertész (PMDB) defendem o reforço da presença da Guarda Municipal nos espaços públicos da capital baiana.

ACM Neto salienta que, se for eleito, pretende fazer um programa de recuperação do patrimônio público, incluindo as fontes. "Elas não são os únicos problemas quando o assunto é falta de cuidado. Bustos e monumentos em geral enfrentam o mesmo problema", afirma.

Mário Kértész quer recuperar os espaços públicos da cidade, neles incluídos as praças e seus equipamentos. Para o candidato, é importante estimular as visitas a esses lugares, resgatando o sentimento de comunidade e estimulando a preservação do patrimônio da cidade. "Quando as pessoas usufruem, elas cuidam, entendem que é de todos, isso se perdeu em Salvador", salienta.

Nelson Pelegrino (PT) pretende, caso eleito, requalificar todos os monumentos históricos e artísticos da cidade, incluindo as fontes. Será dada atenção especial ao centro antigo de Salvador.

Para Márcio Marinho (PRB). os espaços públicos de lazer e socialização da cidade não recebem a atenção devida dos governantes, incluindo-se aí as fontes e chafarizes públicos: "As fontes decorativas do Campo Grande, do Largo Dois de Julho, da Praça Almeida Couto, da Praça Colombo, da Praça de Nossa Senhora da Luz, da Praça da Piedade e da Rampa do Mercado Modelo - uma belíssima obra do artista plástico baiano Mário Cravo - serão recuperadas, assim como as praças onde estão localizadas e seu entorno".

Tadeu da Luz ( PRTB) é o único a defender alternativas mais baratas para decorar as praças da cidade. "É uma modalidade muito onerosa. A gente pode fazer praças tão bonitas quanto essas, mas que não exijam tanta manutenção. A gente pode deixar a praça mais útil, valorizando atividades lúdicas".

O candidato Hamilton Assis (PSOL) não respondeu à reportagem de A TARDE.

