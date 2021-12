Novo governador terá problemas básicos, como falta de rede de esgoto, em Seabra

Aguirre Peixoto, do A TARDE

Leia também:

>>Sistema de Saúde da Chapada está sobrecarregado

>>Saiba quais são as propostas dos candidatos para a Chapada

Multimídia:

>>Veja fotos de Seabra

Como se não bastasse a inexistência de uma rede de esgoto em Seabra, uma das cidades mais populosas da Chapada Diamantina, o município ainda corre o risco de um colapso no sistema de abastecimento de água.



Os dejetos são jogados nas ruas ou, no máximo, em fossas cavadas pelos próprios moradores – situação que se repete nas cidades vizinhas.



No quintal de sua casa, situada em uma rua empoeirada devido à falta de asfalto, o lavrador Jucimar Martins, 30 anos, cavava uma fossa quando a reportagem visitou Seabra. Sob um sol forte, ele contava só com a ajuda de um amigo para o trabalho, sem qualquer sinal do poder público.



“A gente é que tem que fazer, só que quando chove o esgoto vai todo para o meio da rua”, diz. Ainstalação de uma rede de esgotamento sanitário na cidade de 42 mil habitantes foi uma das metas do Plano Plurianual aprovado pelo Estado em 2007, mas ainda não se concretizou.



Escassez de água - A pobreza das ruas de barro (ou, no máximo, paralelepípedos), preenchidas por pequenas casas construídas de improviso, contrasta com a exuberante paisagem montanhosa marcada por densa vegetação. À falta de saneamento soma-se a ameaça de escasseznoabastecimentode água, devido ao crescimento no consumo. “Estudos feitos no município dizem que em três anos há o risco de entrar em colapso a nossa rede de água. Existe o projeto deuma barragem na região, mas não sai do papel”, diz o prefeito, José Luiz Rocha (PMDB).



Antes do ameaçado colapso, já há quem viva na escassez. Em um dos pontos extremos da área urbana de Seabra, descendo um caminho de terra completamente acidentado e cercado por matas com galhos pontiagudos, um pequeno açude preenchido com água barrenta é a única opção para moradores das proximidades. “Só serve para lavar os pratos ou roupa”, diz Gildete dos Santos, 46 anos.



Para beber, o jeito é recorrer a quem possui água potável na vizinhança. “Não pode usar nem para dar banho nos meninos, eles ficam se coçando”, afirma Noelma Souza, 33 anos. Desempregada e com quatro filhos para sustentar, ela conta com a ajuda do marido, que não está com trabalho fixo, mas faz serviços diversos na cidade.

==============================

Relembre as outras reportagens da série:

>>Extremo Sul é um desafio para o novo governador baiano >>Falta d´água em Boquira é um problema para novo governo >>Desafio de Conquista para o novo governo é a infraestrutura

adblock ativo