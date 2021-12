Novo governador terá de resolver problema de falta de água em Boquira e região

Aguirre Peixoto, do A TARDE

Nenhum dos 21 mil habitantes do município de Boquira, na Bacia do Paramirim, sabe o que é abrir a torneira de suas casas e ser contemplado com água. Lá, a escassez já se incorporou à rotina dos moradores. Outras cidades do território, como Ibipitanga (15 mil moradores), também sofrem com o problema.

Em Boquira, consideram-se privilegiados aqueles que recebem água em suas casas durante algumas poucas horas, geralmente no início da manhã. Nesses horários de abundância, os moradores aproveitam para encher quantos baldes for possível, na incerteza de quando terão a chance novamente.



“Cada bairro tem um horário para chegar a água. Aqui vem às 6h, mas até agora (9h) não chegou”, queixa-se Cláudia Vieira Almeida, 54 anos.



Pior é a situação de quem precisa buscar água fora de casa porque p líquido não chega à sua residência. Espalhadas pelas ruas de paralelepípedo, existem tubulações que contemplam esses moradores. Muitos se aglomeram com seus baldes em longas filas,desde as 4h da madrugada. “Faz 20 dias que não tem uma gota em minha casa. Pagamos todo mês R$ 4,50 à Embasa, correspondente à nossa conta, mas cadê?”, ironiza Leandro dos Santos, 68 anos.

Propostas dos candidatos ao governo da BA para a região:

>>GEDDEL VIEIRA (PMDB)



Criar estrutura hídrica para revolucionar a agropecuária e intensificar a exploração mineral. Destaques: ampliar a Adutora do Zabumbão; construir novas adutoras e sistemas simplificados deabastecimento;eletrificação para toda população rural; parcerias com iniciativa privada para exploração das reservas minerais; intervenções na malha viária, a exemplo da ligação com o Médio São Francisco; implantação de saneamento; construir o Centro Regional de Especialidades Médicas.



>>PAULO SOUTO (DEM)



Desenvolver a agropecuária e agroindústria integradas, acompanhadas por qualificação e assistência técnica.



Os agricultores terão pontos de infraestrutura hídrica, adutoras, sistemas de irrigação, bemcomo5unidadesde recepção e resfriamento de leite, fábrica de ração, central de classificação e embalagens de ovos e unidade de beneficiamento de algodão.



Implementar ações para resolver o colapso de abastecimento de água em Macaúbas e Boquira,queconvivem com o racionamento.



>>LUIZ BASSUMA (PV)



Melhorar e ampliar o sistema de irrigação e tratamento da água por causa da salinidade.



Propor a exploração segura e sustentável de chumbo, visando gerar emprego para moradores da região de Boquira. Implantação do sistema de tratamento de esgoto em Macaúbas, ampliar o sistema de educação profissional, com referência a áreas como enfermageme contabilidade. Viabilizar uma Retran – Regional de trânsito para registrar documentação de carros. Revitalizar o Rio Paramirim.



>>MARCÃO (PSOL)



Priorizar o Programa de Saúde da Família e a Média Complexidade nos municípios, buscando parceria estadual, municipal e federal. Combater os desmatamentos urbanos e crimes ambientais praticados pela especulação imobiliária, a exemplo de Macaúbas. Priorizar soluções para os graves problemas de abastecimento de água, como é o exemplo de Boquira. Combater o desemprego com incentivos aos comércios locais, indústrias caseiras e sistemas humanizados de cooperativas.



>>JAQUES WAGNER (PT)



Intensificar o programa Água para Todos. Construção de frigorífico para gestão consorciada. Mais Programa de Saúde da Família, leitos, Samu, farmácia básica e investimentos nos hospitais do Rio do Pires, Ibipitanga e Paramirim. Mais vagas de educação profissional e construção e reforma deescolas.BA-156–atéaponte do Rio Paramirim. Mais assistência técnica e crédito rural para agricultura familiar.



Atração de empresas de mineração para geração de emprego e renda.

