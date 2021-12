Novatos vão reforçar bandeiras no legislativo

A renovação de 15 cadeiras na Câmara Municipal de Salvador a partir do dia 1º de janeiro de 2017 reforça as bancadas evangélica, de defesa dos animais e dos médicos com a eleição, no último dia 2, de vereadores que militam nesses segmentos. Essa renovação no legislativo municipal chega a aproximadamente 35%, menor do que em 2012, quando foi de 56%.

Além disso, o legislativo da capital baiana passa a ter um representante que defende a bandeira do esporte, com Téo Senna (PHS), outro que tem o apoio de artistas, o cantor de pagode Igor Kannário (PHS), além de Hélio Ferreira (PCdoB), que é presidente licenciado do Sindicato dos Rodoviários e vai representar a categoria. A bancada dos sindicalistas, que já tinha Aladilce Souza (PCdoB) como representante da área da saúde, ganha também o reforço de Marta Rodrigues (PT), que retorna à Casa.

A bancada evangélica perdeu dois vereadores, Alberto Braga e Antônio Mário - ambos do PSC -, que não se reelegeram, mas ganhou o reforço de três representantes: Rogéria Santos e Ireuda Silva, do PRB, e Lorena Brandão (PSC). Elas se juntam a outros quatro vereadores que integram a bancada evangélica e se reelegeram - Heber Santana (PSC), Luiz Carlos e Isnard Araújo, do PRB, e Cátia Rodrigues (PHS).

Rogéria, que é advogada e se diz militante social e ativista dos direitos humanos, afirma que sua bandeira é cuidar das pessoas. "Não posso limitar meu mandato, defenderei as necessidades e demandas que forem surgindo", disse ela.

Entre os novatos, Marcelle Moraes (PV) foi a que conseguiu melhor votação (15.518), sendo também a terceira mais votada entre todos os eleitos. Marcelle carrega a bandeira da defesa dos animais, assim como o irmão dela, o deputado estadual Marcell Moraes (PV). Além dela, a vereadora reeleita Ana Rita Tavares (PMB) também milita na causa.

Marcelle contou que não tem relação com Ana Rita e que não se surpreendeu com a votação expressiva.

"O principal projeto que vou defender é o hospital público veterinário", disse. Ana Rita e Marcell já protagonizaram uma série de discussões, chegando inclusive a uma briga judicial, com processos de ambos os lados.

A bancada do esporte tem agora como representante Téo Senna, que já foi vereador e, recentemente, diretor de Esportes na gestão do prefeito ACM Neto (DEM). Ele conta que a criação do fundo municipal do esporte, a implantação do conselho municipal de educação física e a criação da secretaria de Esporte serão pontos que irá defender.

"Tivemos avanços, mas agora precisamos fomentar uma política pública para o esporte", afirmou. Téo foi vereador entre os anos de 2000 e 2012, mas não conseguiu a reeleição.

A bancada dos médicos, por sua vez, ganha a representação de Maurício Trindade (DEM) e Atanázio Júlio (PSDB), que também já foram vereadores e retornam à casa. Já a bancada dos médicos ganha o reforço de Atanázio Júlio (PSDB) e Maurício Trindade (DEM), que retornam à Câmara, além de Odiosvaldo Vigas (PDT), que se reelegeu.

Outro que tem bandeira definida é Alexandre Aleluia (DEM), filho do deputado federal José Carlos Aleluia (DEM), que defende o projeto Escola Sem Partido. A eleição também elevou a bancada feminina de cinco para oito representantes. A TARDE tentou contato com Igor Kannário para falar sobre as bandeiras que irá defender, mas ele está em viagem.

Renovação

Para o cientista político Joviniano Neto, a eleição para a Câmara evidencia uma tendência do eleitorado de votar em candidatos que representam segmentos que são vistos como intermediários entre a população e o governo. Por isso, explica, mais da metade dos candidatos a vereador era aliada do prefeito, que foi reeleito com expressiva votação.

Para ele, a renovação ocorrida nesta eleição não representa necessariamente mudança. "Nem sempre uma cara nova significa estilo novo de política. Temos casos, como o de Alexandre Aleluia, que é jovem, mas vem de história política antiga".

