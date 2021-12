Novas regras esfriam campanha eleitoral

Faltando apenas três dias para as eleições de prefeito e vereadores, as ruas da cidade de Salvador não refletem a disputa acirrada pelos votos do seu 1,9 milhão de eleitores. Se nas eleições anteriores equipamentos como carros de som, muros pintados, cavaletes e grandes cartazes dos candidatos poluíam visualmente a cidade, em profusão, neste ano, com recursos escassos e as limitações legais, houve grande redução das peças de campanha nas ruas.

A TARDE circulou nesta quarta-feira, 28, por diversos bairros da cidade e encontrou poucos carros de som e equipes de campanha de candidatos em pontos de grande circulação de pessoas.

Com o fim do financiamento empresarial, a redução de 90 para 45 dias e as diversas restrições impostas pela nova legislação, a campanha eleitoral deste ano tem sido marcada pelo menor volume de publicidade dos candidatos nas ruas de Salvador. A equipe de reportagem iniciou a viagem na avenida Suburbana.

Ao longo da via, carros de som dos candidatos Bievenido (PSDB), Marcelinho Guimarães (PMDB) e Tiago Correia (PSDB) foram encontrados. Além deles, chamou a atenção o carro de som do candidato Neca Produções (PHS). Em uma Kombi funcionando como uma espécie de trio elétrico, o próprio candidato seguia em cima do veículo, com um microfone, conversando com as pessoas pela rua.

Concentração

Em Plataforma, uma concentração de militantes de seis candidatos a vereador carregavam bandeiras e distribuíam santinhos e panfletos para pedestres e motoristas. Entre os seis, três são vereadores que buscam a reeleição (Orlando Palhinha e Cláudio Tinoco, do DEM, e J. Carlos Filho, do Solidariedade).

Entre aqueles que buscam uma vaga de vereador, a candidata Marcelle Moraes (PV), irmã do deputado estadual Marcell Moraes (PV), destaca-se em relação ao volume de campanha. A TARDE encontrou um carro de som dela em Periperi e outro na região da orla marítima e um 'minitrio' com um homem em uma fantasia de cachorro no Imbuí. A candidata carrega a bandeira da defesa dos animais.

Renovação

Para o cientista político Joviniano Neto, as limitações quanto à publicidade beneficiam os candidatos que já têm mandato. "O tempo de campanha é menor e foram feitas restrições. Não pode pintar muro, os cartazes são pequenos. Isso leva a favorecer quem já é conhecido. Acredito que a renovação na Câmara será pequena".

Ele ressalta que esta campanha reforça a relevância, para os candidatos a vereador, da base eleitoral, seja nos bairros, categorias ou numa rede de amigos e conhecidos. Já a questão do fim do financiamento empresarial, para ele, beneficia os candidatos com maior poder econômico ou com maior capacidade de captar recursos. Marcelle Moraes, por exemplo, arrecadou ao longo da campanha R$ 59 mil, sendo R$ 30 mil provenientes de doações do irmão deputado estadual.+

