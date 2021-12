Nova presidente do PSB de Cachoeira, vereadora é lançada pré-candidata a prefeita

A vereadora Cristina Soares assumiu a presidência do PSB de Cachoeira e foi lançada pré-candidata do partido à prefeitura do município.

“Cachoeira precisa de uma prefeita mulher e defende uma chapa de mulheres em Cachoeira. Uma cidade nova, com novos projetos para a saúde, educação, cultura e turismo. Proposta de um Porto Digital. Também devemos pensar em propostas como ensino de tempo integral, baseada na experiência de Andaraí, onde o Ideb foi um dos que mais cresceu no Estado, com ensino em dois turnos em sete unidades, inclusive na zona rural e assentamentos”, afirmou a deputada federal Lídice da Mata, presidente do PSB baiano, ao participar do evento de posse.

“Temos que estar perto do povo, conhecendo as suas necessidades, de forma efetiva, para transformar a vida da população. A cidade tem uma saúde enferma. Precisamos combater a falta de compromissos com a educação e a cultura. Cachoeira tem importantes vocações nas áreas agrícola, cultural e turística. Todos temos uma missão é o nosso desafio de estar na vida pública é o desafio de melhorar a vida das pessoas”, discursou a pré-candidata.

Também estiveram presentes a deputada estadual Fabíola Mansur, o ex-deputado e suplente de senador Bebeto Galvão, o vereador Laelson de Roxo e representantes de outros quatro partidos: PRB, PL, PT e PCdoB.

