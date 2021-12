"Nossa aliança são com as pessoas de valores conservadores", diz Cezar Leite

Na semana em que comemora um ano no ar, o programa Isso é Bahia, da rádio A TARDE FM, dá continuidade à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Salvador. Nesta sexta-feira, 18, o entrevistado foi o candidato pelo PRTB, Cézar Leite, único declaradamente bolsonarista nas eleições municipais.

De acordo com Cezar, que é vereador de primeiro mandado e vai disputar uma vaga para a chefia do Executivo da capital baiana com o Tenente Danilo Maciel na condição de vice, um dos objetivos é trazer os ideais conservadores para a população soteropolitana.

"Nossa aliança são com as pessoas de Salvador quem têm valores conservadores, valores de família, de fé, de Deus, da defesa da propriedade privada e o Estado não pode tomar esta propriedade a qualquer momento. Somos contra o aborto e contra a droga também", afirmou o candidato.

Quando questionado sobre a falta de alianças com os partidos políticos, Cezar alegou que defende a ideia de candidatura única, sem a necessidade de partidos, e que o excesso de partidos em uma chapa não significa vantagens para os políticos.

"Hoje partido político é uma instituição de menos confiabilidade e credibilidade com a população de Salvador. O fato de um candidato, por exemplo, ter o apoio de 14 partidos faz com que ele precise aumentar o número de cargos em secretarias para absorver estes partidos, por exemplo", pontuou.

Cezar Leite acrescentou ainda que é preciso "cortar da máquina pública algumas secretarias, cargos que são utilizados de forma política, e retornar isso para a sociedade. E poucos vão fazer isso e muitos precisam dar cargos públicos para seus amigos e partidos políticos".

Gestão ACM Neto

Cezar Leite afirma que Salvador já passava por uma situação ruim de gestão, mesmo antes da pandemia. Para o candidato, a pandemia só intensificou problemas causados pelo então prefeito ACM Neto (DEM). "Há mais de oito anos que ela [Salvador] sempre se posiciona como última ou penúltima em empregabilidade e nunca melhorou. A sociedade de Salvador empobreceu", declarou.

O postulante também questiona as decisões tomadas por Neto durante o combate ao novo coronavírus: "Tem algumas medidas e decretos que já deveriam serem avançadas há muito tempo, que dificulta muito o comércio e os serviços de Salvador, e ele [ACM Neto] não avança".

Conservadorismo x minorias

O candidato à chefia do Executivo da capital baiana também comentou que não tem nada contra com as minorias e que defende o individualismo e liberdade de cada um, desde que se tenha "responsabilidade pelos seus atos".

"Eu não tenho nada contra e defendo o adulto que deseja ser gay, lésbica, eles fazem parte da sociedade e contribuem com os impostos. O que nós somos contra é o ativismo gay, o ativismo de coletivos LGBT que atacam religiões. Este tipo de ativismo é que nós somos contra", defendeu.

O candidato, que se autodeclarou pardo durante a entrevista, alegou também fazer parte da "questão afrodescendente".

Educação cívico-militar

Uma das propostas de Cezar Leite para o mandato, caso seja eleito, é o fortalecimento da educação cívico-militar em Salvador. "Muitos professores hoje se sentem acuados em sala de aula e é preciso resgatar esta confiança e respeito. Então trazemos a disciplina e ordem com a gestão militar", finalizou.

