"Nos cabe reconhecer o resultado soberano", diz Pelegrino

Antes do final da apuração do segundo turno da eleição em Salvador, mas com a vitória de ACM Neto (DEM) matematicamente confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Nelson Pelegrino (PT) se pronunciou sobre o resultado do pleito, e reconheceu a sua derrota. É a quarta vez que o candidato perde a disputa pelo Palácio Thomé de Souza.

Visivelmente emocionado, Pelegrino foi bastante aplaudido pela militância do PT ao chegar ao seu comitê, e afirmou: "A eleição está matematicamente decidida. Nos cabe reconhecer o resultado soberano de Salvador", afirmou o petista, que teve 623.734 mil votos neste domingo, 28, na capital baiana.

Em seu pronunciamento ao lado da candidata à vice-prefeita, Olívia Santana, o deputado federal, que obteve 46,49% dos votos válidos, agradeceu ao povo de Salvador "pelo carinho" recebido em toda a campanha. Destacou as manifestações do eleitor no primeiro e também no segundo turno. Nelson Pelegrino, no entanto, não parabenizou o adversário pela conquista da eleição na capital baiana.

"A minha tristeza é para com a cidade, que depositou uma esperança muita grande de mudança com um prefeito que cuidasse dela", disse, em coletiva á imprensa.

Pelegrino afirmou que, enquanto candidato, "lutou com todas as forças" para ter êxito no pleito deste ano e, enquanto deputado, prometeu monitorar o trabalho do próximo prefeito. "Estarei cobrando os compromissos que ele (Neto) apresentou na campanha", afirmou o petista, que afirmou ainda que irá trabalhar para melhorar a prestação do serviço de saúde, de educação, para aumentar a quantidade de empregos e o número de creches na cidade.

"Vou fazer o que faço há 30 anos por essa cidade: lutar por ela. Vamos continuar trabalhando por Salvador, com o governo estadual e federal", destacou o candidato do governador Jaques Wagner.

Pelegrino agradeceu ainda o apoio de Olívia Santana e dos senadores Walter Pinheiro e Lídice da Mata, que estavam presentes no comitê, na noite deste domingo.

