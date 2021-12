Nobel deveria ir para presidente, ironiza FHC

O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ironizou a presidente Dilma Rousseff ontem, em Fortaleza, ao falar para 1,2 mil empresários. "Ela merece o Prêmio Nobel da Economia, pois conseguiu arrebentar tudo ao mesmo tempo. Isso é muito difícil de fazer em economia", disse para aplausos dos empresários cearenses.

Outra crítica a Dilma foi a passagem dela na Organização das Nações Unidas (ONU) na semana passada. "É triste quando a presidente do Brasil diz que vamos negociar com quem quer degolar", se referindo ao islamismo.

Acompanhado do candidato ao Senado, Tasso Jereissati (PSDB-CE), FHC pediu votos para o presidenciável Aécio Neves, mas admitiu que é muito difícil ele ir para um 2º turno. "Se fosse pelas qualidades dele, iria, mas a máquina federal está muito organizada para reeleger a presidente e o apelo de Marina é forte", destacou. FHC disse que "infelizmente, o que vale agora nas eleições é o que marquetismo que confunde tudo e acaba elegendo presidente".

O sociólogo fez referências à corrupção como mal maior hoje no País. "Temos que abrir o jogo da corrupção, mas a crise política é muito maior que a dificuldade econômica ".

FHC esteve em Fortaleza para participar do Fórum Brasil em Debate, promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE) e pela Cooperativa da Construção Civil do Ceará (Copercon-CE). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

