No último debate, candidatos fogem dos ataques e defendem suas propostas

Os candidatos à Presidência da República aproveitam o último debate antes das eleições, na Rede Globo, para fugir dos ataques entre si e explorar as próprias promessas políticas. No primeiro bloco, Marina Silva (PV) se mostrou mais incisiva ao criticar as deficiência dos governos de Fernando Henrique Cardoso (FHC) e dos governos do presidente Lula, nas áreas de formalização do trabalho e na reforma da previdência, que, segundo ela, sempre ficaram no vácuo.



Dilma Rousseff (PT) ancorou-se em números positivos do governo petista e replicou as críticas de Marina ao dizer que o PT foi o que mais gerou empregos para os brasileiros. Dilma evitou confronto direto com Serra e, no embate com Plínio de Arruda (PSOL), defendeu o funcionalismo público e afirmou que, ao contrário do que sugeriu Plínio, não foram feitas privatizações no governo, e sim, houve a valorização de estatais como a Petrobras.





