No Twitter, Haddad reconhece dificuldade em atrair votos de Bolsonaro

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, reconheceu na noite desta segunda-feira, 15, a dificuldade em virar o jogo contra Jair Bolsonaro (PSL).

Comentando os números de pesquisa Ibope/Estado/TV Globo, que mostram Bolsonaro com 59% e ele com 41%, no cenário com votos válidos, Haddad disse que a campanha "recomeça agora".

"O desafio é tirar 9 pontos dele. Analistas dizem que é difícil, e não mentem, mas difícil vai ser suportar um governo do Bolsonaro. Suportar o peso da botina no pescoço de quem discordar dele. Vamos trabalhar pela democracia", escreveu o petista.

