"No segundo turno, a disputa é Dilma e Marina", diz Wagner

O governador Jaques Wagner ponderou nesta segunda-feira, 25, que ainda é cedo para avaliar o efeito da morte de Eduardo Campo, em acidente aéreo no último dia 13 de agosto, mas ressaltou o reflexo da comoção na candidatura de Marina Silva (PSB).

"Ela teve um desempenho em 2010 bastante significativo com quase 20 milhões de votos. É cedo para saber se esta comoção vai se sustentar, mas sem dúvida, se tivermos segundo turno, teremos duas mulheres disputando as eleições. Vamos aguardar as próximas pesquisas, até porque teremos mais programas de televisão. No segundo turno, a disputa é Dilma e Marina", disse ele, em entrevista à rádio Metrópole.

Wagner disse que a situação preocupa ainda mais o presidenciável Aécio Neves (PSDB). "A temperatura e a preocupação no ninho tucano foram lá pra cima", alfinetou.

Sobre a eleição estadual, o petista voltou a ressaltar que acredita na vitória de Rui Costa (PT), apesar das pesquisas de intenção de voto indicarem que Paulo Souto (DEM) vence no primeiro turno.

O petista defendeu que o clima nas ruas é de aceitação à candidatura de Rui Costa.

