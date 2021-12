No interior de SP, Aécio promete ser parceiro do agronegócio

O candidato à Presidência da República Aécio Neves (PSDB) participou neste sábado, 6, do Grande Encontro de Lideranças do Pontal do Paranapanema, na Associação Prudentina de Esportes Atléticos, em Presidente Prudente, no interior de São Paulo.

Durante o encontro, ele defendeu o agronegócio, referindo-se a si mesmo como "parceiro" do setor, que considera "essencial" para o crescimento da economia brasileira.

"Serei o parceiro do agronegócio, não por circunstância, não por conveniência eleitoral, mas por absoluta convicção de que o governo federal vem faltando a um setor que tem sido essencial ao crescimento da nossa economia, à geração de renda, à geração de emprego", disse.

"Eu serei o presidente da República parceiro daqueles que produzem no campo e têm produzido cada vez de forma mais competitiva", completou.

Aécio também reforçou que sua candidatura representa "a única mudança segura" para o Brasil, que defende "novo projeto" para o país.

"Quem tem condições de fazer a mudança segura, resgatando a capacidade do Brasil crescer, gerar empregos, investindo novamente em parcerias com os estados na saúde, na segurança pública, somos nós. Somos a única mudança segura. A mudança que o Brasil merece viver".

