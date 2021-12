No Dia das Crianças, ACM Neto faz promessas para a garotada

O candidato à prefeitura de Salvador pelo DEM, ACM Neto fez caminhada nesta sexta-feira, 12, no Subúrbio Ferroviário, cumprindo agenda de campanha deste segundo turno das eleições. Durante o compromisso, o Democrata fez promessas para as crianças, no feriado de Nossa Senhora Aparecida, data também na qual se comemora o Dia das Crianças.

"Se for eleito prefeito de Salvador, vou trabalhar incansavelmente para que as crianças de nossa cidade tenham condições de viver a alegria da infância em paz e liberdade" , destacou Neto, que foi acompanhado na caminhada pela candidata a vice em sua legenda, Célia Sacramento (PV), além do peemedebista Nestor Neto, do deputado federal Maurício Trindade e dos democratas José Carlos Aleluia e Heraldo Rocha.

O Democrata também afirmou que uma de suas prioridades é a implantação de escolas em tempo integral, modelo adotado na década de 60 por Anísio Teixeira. Neto também prometeu que as unidades de ensino contarão com atividades esportivas, artísticas e culturais, e informou que o objetivo é garantir esse tipo de ensino inicialmente nas localidades mais carentes de Salvador.

"Não deixarei que as nossas crianças se tornem presas fáceis do tráfico de drogas. Quero uma cidade em que as crianças voltem a brincar com tranquilidade e tenham a chance de se tornarem pessoas do bem", garantiu.

O candidato informou ainda em sua caminhada que aumentará a quantidade de creches em Salvador e se comprometeu a fazer obras de infraestrutura no Subúrbio Ferroviário, como saneamento básico e pavimentação das ruas.

"Também não vou me omitir diante do problema da criminalidade. Vou instalar câmeras de videomonitoramento e adotar medidas de prevenção à violência no Subúrbio Ferroviário. Vamos, todos de mãos dadas, recuperar o brilho e a alegria de Salvador, a mãe de todos nós".

