'No dia 5 de outubro prevalecerá a razão', diz Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira, em discurso ao lado da presidente e candidata à reeleição Dilma Rousseff, que o Brasil não tem "nem duas escolhas e nem uma meia", referindo-se indiretamente à oposicionista Marina Silva (PSB). "No dia 5 de outubro prevalecerá a razão, o coração e o reconhecimento do povo brasileiro", disse o ex-presidente, na praça da Igreja Matriz, em São Bernardo do Campo (SP), após uma caminhada pelo centro da cidade.

Lula afirmou que ao entregar a Presidência para Dilma foi como se tivesse entregue "um filho". "E filho a gente entrega para quem a gente tem confiança", destacou. O ex-presidente ressaltou as qualidades de Dilma, dizendo que, como todos, ela pode ter seus defeitos, mas é uma mulher forte.

Observando que faltam pouco mais de 30 dias para eleição, Lula pediu empenho dos militantes. Ele falou que a militância já sabe em quem vai votar, mas muitas pessoas ainda estão indecisas. Lula lembrou que o governo petista conseguiu manter empregos enquanto na Europa "62 milhões de trabalhadores perderam seu emprego". Conforme Lula, a reeleição de Dilma acontecerá "para o bem do País" e para que o povo "continue andando de cabeça erguida".

