No comício final, Dilma pede "serenidade"

Sob forte chuva e sem estar cercada pela retórica insuflada de petistas que já previram a vitória em 3 de outubro, a candidata do PT à Presidência da República, Dilma Rousseff, finalizou ontem a temporada de comícios da campanha pedindo "serenidade" para "derrotar o medo e o ódio que tentam fazer a característica principal desta eleição". "Ninguém pode tirar a gente do rumo nem do prumo", afirmou a petista, no Sambódromo de São Paulo, lotado. Dilma fez dois compromissos explícitos: erradicação da miséria e "melhoria das condições de vida da classe média". "Queremos que o Brasil inteiro seja composto por classe média forte, pujante", disse.



Diante da oscilação negativa nas últimas pesquisas de intenção de voto, mas ainda com perspectiva de vencer no primeiro turno, segundo a sondagem do Ibope feita entre os dias 21 e 23, a candidata disse que evitará fazer prognósticos até 3 de outubro. Com a chuva, Dilma falou aproximadamente por nove minutos, encerrando rapidamente o discurso. Em coletiva ao fim do evento, a petista disse que não vai "subir no salto" e achar que está eleita.

