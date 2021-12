No 1° debate na TV, candidatos criticam ausência de prefeito

Sem a presença do prefeito ACM Neto (DEM), alvo de críticas dos outros seis candidatos à prefeitura de Salvador, o debate promovido pela TVE Bahia na noite desta quinta-feira, 22, foi morno, com raros ataques mútuos entre os presentes. Por outro lado, eles não perdiam a oportunidade de criticar o candidato do DEM em cada tema que tratavam.

No primeiro bloco um tema era sorteado para um candidato também sorteado responder e o destino apontou para a candidata Célia Sacramento (PPL). Foi escolhida para descrever como combateria a corrupção. Elenão repetiu o que declarou contra ACM Neto ao jornal A TARDE, suspeitando de obras superfaturadas na gestão e o aumento do patrimônio do prefeito (o que levou Neto a processá-la). Preferiu uma resposta genérica. Disse que combateria corrupção com "pratica de governança, transparência e controle".

Alice Portugal (PCdoB) sorteada para responder sobre o desemprego, culpou a "crise internacional e as opções erradas do prefeito". Garantiu que se eleita "camelô não vai apanhar".

Fábio Nogueira (PSOL), perguntado sobre segurança pública, falou da proposta do seu partido de descriminalizar as drogas começando pela maconha. Rogério Da Luz prometeu cortar 30% do orçamento, em especial eliminando cargos de indicação política. Cláudio Silva (PP) disse que melhorará a educação caso eleito.

Transporte

No segundo bloco, quando personalidades faziam perguntas para um candidato e um outro comentava, a dupla Isidório-Da Luz "debateu" sobre transporte.

Isidório elogiou o governador Rui Costa (PT) por ter destravado o metrô, "que estava parado com dinheiro sendo desviado pelo grupo que todo mundo conhece", declarou, sem fornecer maiores detalhes. Disse que é um modal melhor que o de ônibus, cujos veículos comparou a "latas de sardinha", que circulam tão cheios que "se alguém dá uma bufa ninguém guenta (sic)".

Da Luz por seu turno não vê sentido no projeto BRT da prefeitura já que a área já seria servida pelo metrô. Nesse bloco, Alice assegurou que vai construir o primeiro Hospital da Mulher e Claudio Silva disse pretender diminuir impostos para fomentar a criação de 50 mil empregos.

No único momento de confronto do debate, terceiro bloco, Fábio Nogueira perguntou a Alice se ela apoiava o projeto da ponte Salvador/Itaparica do governo do estado, já que o valor previsto de R$ 7 bilhões, poderia ser usado em outras áreas.

A candidata comunista respondeu que quando for feita tem certeza que o governador Rui Costa usará um modelo que reduza o preço e os impactos ambientais. Fábio insistiu que o projeto foi condenado por ambientalistas. Alice retrucou que a ponte não era prioridade nesse momento.

Estão previstos mais dois debates de TV, na Record e TV Bahia.

