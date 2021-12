Nilo toma café com Wagner e nome de vice pode ser anunciado

O governador Jaques Wagner pode anunciar nesta quarta-feira, 19, o nome do candidato que vai concorrer como vice-governador na chapa encabeçada pelo petista Rui Costa. A vaga é disputada pelo PP e PDT, mas nos bastidores da política baiana o nome do deputado João Leão (PP) é considerado favorito. Seu concorrente, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, o deputado Marcelo Nilo, já chegou até a dizer que "jogou a toalha".

Contudo, Nilo ainda aguarda a comunicação oficial do PT, o que deve acontecer nesta manhã, já que o presidente da Assembleia anunciou em sua conta no Twitter que foi convidado a tomar café com o governador Jaques Wagner e que aceitou o convite. Nesta terça, ele se reuniu com o candidato a governador, Rui Costa, mas não quis revelar o tema da conversa.

Cheguei no Palacio de Ondina onde Vou tomar café da manhã com Gov Wagner. aceitando o seu convite. — Dep. Marcelo Nilo (@depmarcelonilo) 19 março 2014

Apesar de ter afirmado que "jogou a toalha", no último final de semana, Nilo demonstrou insatisfação com os critérios do PT para escolher o PP em detrimento do PDT.

O governador desistiu da viagem de férias que faria essa semana para concentrar seus esforços na definição da chapa da situação.

