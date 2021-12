Nilo quer governar, mas mudaria de ideia com boa prosa

O deputado Marcelo Nilo (PDT), presidente da Assembleia Legislativa, continua jogando na retranca na disputa para integrar a chapa majoritária da base do governador Jaques Wagner que disputará a sucessão estadual em 2014.



Wagner já definiu "dois terços" da chapa, a cabeça com Rui Costa (PT) e a candidatura ao Senado com Otto Alencar (PSD) .



Resta o posto de vice-governador. Nilo lançou e mantém sua pré-candidatura de governador mesmo sendo um dos mais fiéis colaboradores de Wagner, mas afirma que está aguardando os acontecimentos.



Candidatura mantida



"Continuo com minha candidatura de governador e o PDT espera ser chamado por Wagner. Ele é o técnico, é a maior liderança política da Bahia, tenho um apreço enorme por ele, mas mantenho minha candidatura, pois não fomos chamados", afirmou Nilo.



Embora Wagner tenha dito que caberia aos postulantes à vaga procurá-lo para discutir a vice, o presidente da Assembleia sorri, insistindo que a bola está com o governador.

"O líder maior é que procura o líder menor", disse, esclarecendo que nunca manifestou o interesse de ocupar a vice na chapa majoritária do governo.



"Nunca disse isso. O que eu disse, vou falar pausadamente: sou candidato a governador, respeito a liderança do governador Jaques Wagner. Se ele nos convidar para compor a chapa nós levaremos para o partido e ele decidirá. Darei minha opinião. Ser vice de Rui é uma honra, mas agora nesse momento ainda mantenho minha candidatura a governador".



Indagado se mais uma candidatura no campo governista não seria divisionista, o deputado rebateu.



"Lancei minha candidatura em janeiro. Não é divisionista porque não sou liderado do PT, sou parceiro", afirmou.



"O PT me apoiou quatro vezes para ser presidente da Assembleia, mas sempre aos 47 minutos do segundo tempo. Insisto, sou amigo fraternal do governador e ele sendo nosso líder vai nos chamar. Se for convidado o partido decidirá, se não for mantenho minha candidatura. Até o momento não ouvi ele dizer que Rui Costa é o candidato da base. Ele é o candidato do PT. Ele não nos comunicou isso ainda. Converso com o governador quatro vezes ao dia, em média. Hoje já conversei duas vezes (por volta das 11 horas). E até o momento ele não me disse que Rui é o candidato da base aliada".

