Nilo quer "consenso" para disputar 5º mandato na Alba

Dos três nomes mais falados para disputar a presidência da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), somente o deputado Pastor Sargento Isidório de Santana (PSC) assume a candidatura e já está em campanha. O atual presidente, Marcelo Nilo (PDT), que pode disputar o cargo pela quinta vez, e o deputado Rosemberg Pinto (PT) dizem que só começam a tratar do assunto a partir de segunda-feira, após o segundo turno da eleição da presidência da república.



Todos, no entanto, admitem que já vêm conversando sobre o assunto com seus "pares", como os parlamentares gostam de se referir aos colegas.

Veterano na disputa, Marcelo Nilo disse que só pretende colocar seu nome em disputa para ocupar o posto mais uma vez se for "consensual". Isso não significa que quer a unanimidade ou que não pretende disputar no voto com outro candidato. "O consenso se obtém com a maioria absoluta, ou seja, se decidir disputar, só farei com a garantia de vencer", explicou. Na última vez que disputou, como candidato único, obteve 62 votos, um a menos que o total de deputados da Casa.



Aval



Indagado se vai precisar do aval do governador Jaques Wagner e do governador eleito Rui Costa (ambos do PT), disse que a opinião dos dois "pesa muito", mas entende que, como os poderes Executivo e Legislativo são "independentes", os dois não vão interferir na disputa, cabendo aos deputados decidir. Segundo ele, alguns parlamentares já o procuraram para manifestar apoio a uma eventual nova candidatura.



Validade vencida



Rosemberg, que é autor de um projeto de lei proibindo a reeleição de presidente da Assembleia (a matéria foi retirada de pauta por acordo entre os parlamentares) disse que tem acompanhado a movimentação dos colegas, mas só vai começar a tratar do "xadrez da sucessão" após a eleição de domingo.



Contudo, manifesta-se frontalmente contra uma nova reeleição de Nilo, achando que ele já está com a "validade vencida" em relação à presidência da Assembleia. "Não dá mais. É ruim para a democracia não haver alternância de poder", disse, informando que essa seria a posição de praticamente todos os integrantes da bancada petista na Casa. "Só não consegui falar sobre o assunto com o deputado eleito Gika, um dos novatos da nossa bancada". Rosemberg diz não ter nada pessoal contra Nilo, mas defende o "conceito" da alternância do cargo de presidência da Assembleia.

