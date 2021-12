Nilo fecha gestão sem TCE julgar seus gastos

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, deputado Marcelo Nilo (PDT), encerra sua segunda gestão à frente da Casa navegando em mar de águas tranquilas, e sem ter passado por tormentas junto ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). Desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2007, Nilo não teve nenhuma das suas prestações de receitas e despesas julgadas pelo TCE nem enfrentou auditorias realizadas pelo órgão.



Nada mau para quem mira a lupa no horizonte à procura do sexto mandato de deputado estadual. Responsável pela administração de um orçamento de R$ 261,4 milhões em 2010 e de gastos que incluem a construção do Anexo 3 da Assembleia – orçada em R$ 17 milhões –, Marcelo Nilo, a bem da verdade, está se beneficiando de uma certa “paralisia” por parte do TCE.

Nesse meio-tempo, surgiu um novo fato processual: sorteado para relatar as contas da Assembleia de 2008, o conselheiro Antônio Honorato se disse impedido e alegou que a tarefa caberia a Pedro Lino, que relatara as contas do Executivo daquele exercício. O conselheiro Pedro Lino, por sua vez, entendeu que Honorato deveria cumprir o sorteio. Estabeleceu-se, então, o que se chama de “conflito negativo de competência” – dúvida que, agora, caberá ao pleno dirimir.

