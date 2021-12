Nicette Bruno desmente apoio ao PT e diz que vota em Aécio

Nicette Bruno não gostou nem um pouco de ver sua imagem e nome associados a boatos polêmicos relacionados as eleições. Avisada por amigos, a atriz tomou conhecimento que um perfil falso no Twitter, com o nome @NiceteBruno, estaria declarando apoio para a candidata do PT, Dilma Rousseff, e se desfazendo de Aécio Neves (PSDB).

"Sou o tipo da pessoa que jamais falaria qualquer coisa contra qualquer tipo de candidato", disse Nicette, em entrevista à colunista Lu Lacerda, do IG.

Por conta da polêmica, a atriz resolveu fazer um vídeo público declarando seu voto a Aécio. Ele pode ser conferido no perfil do Facebook do filho dela, Paulo Goulart Filho.

"Eu quero esclarecer que estão usando indevidamente minha imagem e a minha opinião sobre o candidato Aécio Neves. É mentira. Eu o apoio e vou votar nele", disse a atriz no vídeo.

