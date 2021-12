Neto vota e diz que vai construir uma nova Salvador

O candidato ACM Neto (DEM) votou, por volta das 11h30 neste domingo, 28, na Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro do Canela. Após o voto, o candidato falou com a imprensa. "Salvador precisa de um futuro diferente. Por isso que eu acredito na vitória hoje", afirmou.

O candidato ainda agradeceu o apoio dos eleitores. "Vejo o carinho das pessoas nas ruas e quero agradecer ao povo de Salvador por tudo que me deram nessa campanha. Se Deus quiser, vamos começar construir uma nova história para a cidade", disse, entusiasmado.

Neto chegou à sua zona de votação acompanhado das duas filhas e de sua vice na chapa, Célia Sacramento.

