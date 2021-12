Neto vota e diz que sempre soube que haveria 2º turno

O candidato ACM Neto (DEM) votou por volta das 11 horas neste domingo, 07, na escola de administração da Universidade Federal da Bahia (Ufba), no bairro do Canela, e disse que desde o início da campanha considerou a possibilidade de haver segundo turno para a eleição de prefeito em Salvador.



"Reconheço que uma eleição com seis candidatos dificilmente se resolve no primeiro turno. Sempre trabalhei com a hipótese de segundo turno", afirmou o Democrata.

Neto chegou à sua zona de votação acompanhado de Paulo Souto e Antônio Imbassahy, além de sua vice na chapa, Célia Sacramento. O candidato também contou com o apoio do pai, ACM Júnior e da avó, Arlete Magalhães, além de ter levado as suas duas filhas.

