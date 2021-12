Neto vai cortar 20% com terceirizados e cargos de confiança

O prefeito eleito ACM Neto (DEM) prometeu, nesta segunda-feira, 29, realizar um gestão "extremamente austera". Em entrevista coletiva à imprensa, em sua residência, na tarde desta segunda, ele afirmou que irá reduzir em 20% as despesas correntes com contratos com empresas terceirizadas e cargos de confiança. "Vamos segurar a ocupação dos cargos de confiança e cortar aí. Ainda não temos o número exato, mas minha ideia é definir um limite de não ocupação que seja linear para todas as instâncias da prefeitura. Vamos ter que economizar", assegurou Neto.

A secretaria Municipal do Planejamento não informou ontem o número de comissionados nem o valor dos contratos com terceirizados. Contudo, levantamento feito por A TARDE no Portal da Transparência revela que a prefeitura gastou em outubro cerca de R$ 45 milhões em quatro rubricas relacionadas a esta questão: Contratação por Tempo Determinado (R$ 917 mil), Locação de Mão de Obra (R$ 8 milhões), Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Física (R$ 605 mil) e Outros Serviços de Terceiros de Pessoa Jurídica (R$ 35 milhões).

O montante de R$ 45 milhões, que inclui grandes contratos com empresas terceirizadas, como as responsáveis pela gestão e coleta do lixo, equivale a 55% do total de gastos diretos pagos pela prefeitura no mesmo período.

A intenção do novo prefeito vai de encontro ao orçamento encaminhado pelo prefeito João Henrique (PP) à Câmara Municipal, que ainda será apreciado pelos vereadores. Este orçamento prevê um aumento de cerca de 10% com receitas correntes, que sairiam de R$ 3,7 bilhões para um total de R$ 4,1 bilhões.

Contudo, Neto afirmou que está disposto a colaborar com a definição do orçamento do próximo ano. "Sei que não terei o poder para alterar nada. Mas gostaria de participar da discussão do orçamento, que vai ser deliberado pela atual Câmara", afirmou o prefeito eleito, destacando que vai respeitar as prerrogativas de João Henrique até o último dia do atual mandato: "Não vou assumir a prefeitura antes de tomar posse".

Cronograma - O novo prefeito ainda não informou quem irá coordenar a sua equipe de transição. Ele embarca hoje para Brasília, onde cumpre agenda parlamentar, mas assegurou que sua prioridade será conversar com o prefeito João Henrique e com o governador Jaques Wagner ainda esta semana.

"Teremos estes dois meses para encerrar o mandato parlamentar, definir a equipe de transição e preparar as coisas para começar o ano trabalhando a todo vapor", afirmou. Ele ainda destacou que vai buscar dialogar com a presidente Dilma Rousseff e com o vice-presidente da República, Michel Temer.

Evitando falar sobre possíveis nomes para o seu secretariado, Neto destacou que irá escolher os novos secretários priorizando critérios técnicos. "Podemos ter quadros políticos, desde que tenham qualificação técnica. Já mostramos à Bahia que dá para conciliar", disse.

Ele ainda garantiu que não firmou compromisso para a manutenção de nenhum dos atuais secretários, nem para nomeação de qualquer nome escolhido pelos aliados. "Vou ter liberdade para fazer as minhas escolhas. Não aceitei discutir nomes na construção da nossa candidatura", alegou.

Por fim, Neto caracterizou como "muito lúcida" a declaração do prefeito João Henrique, que disse que o fatiamento do seu governo entre os partidos prejudicou sua gestão. "Não vou cometer este erro que o prefeito cometeu. Acho que esta autocrítica dele é correta e lúcida".

