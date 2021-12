Neto tem 47% e Pelegrino, 39%, aponta Ibope

A pesquisa Ibope divulgada nesta sexta-feira, 19, aponta liderança de ACM Neto (DEM), no segundo turno das eleições em Salvador. Enquanto o rival petista Nelson Pelegrino aparece com 39% das intenções de voto, o postulante democrata desponta com 47%.

Conforme aferição, a diferença entre os candidatos é de oitos pontos, levando em conta que a pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais (para mais ou para menos).

O resultado revela mudanças na cenário eleitoral da capital baiana, caso a aferição se reflita nas urnas. Isso porque, o primeiro turno apontava pequena diferença percentual entre os adversários. Na primeira votação, realizada no dia 7 de outubro, Neto venceu Pelegrino com vantagem de apenas 0,44% (uma diferença de 5.626 dos votos).

O levantamento também aponta ausência de transferência de votos para o petista, apesar dos apoios dos ex-candidatos Mário Kertész (ex-PMDB), Márcio Marinho (PRB) e Rogério Tadeu da Luz (PRTB). Em relação ao resultado do primeiro turno, o postulante petista permanece com 39%, enquanto Neto cresceu 7% (saiu de 40% para 47%).

Votos válidos - Conforme a amostragem, 9% dos eleitores anulariam ou votariam em branco e 4% ainda não têm candidato. Subtraindo estes números da aferição, destacando apenas os votos válidos, Neto aparece com 54% das intenções de voto e Pelegrino com 46%.

A pesquisa Ibope ouviu 805 eleitores, entre os dias 17 e 19 de outubro, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o protocolo BA-00544/2012. O levantamento foi encomendado pela "TV Bahia", afiliada da "Rede Globo".

