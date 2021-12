Neto tem 40% do tempo no rádio e TV, mas Alice vai aparecer

O prefeito de Salvador e candidato à reeleição, ACM Neto (DEM), terá 40% do tempo da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, que começa no próximo dia 26 e será aberta com o programa da deputada federal e candidata à prefeitura Alice Portugal (PCdoB). Alice tem o segundo maior tempo de propaganda - dois minutos e 59 segundos, contra quatro minutos e um segundo do democrata.

O tempo de cada candidato é definido a partir do número de representantes dos partidos e coligações na Câmara dos Deputados. Os tempos de cada candidato foram apresentados pelo Tribunal Regional Eleitoral, no CAB, durante a reunião para definição do plano de mídia, nesta sexta-feira, 19, quando também foi realizado o sorteio da ordem dos postulantes ao Palácio Thomé de Souza nos programas.

Coligação

A coligação de Neto conta com 15 partidos, entre eles o PMDB do candidato a vice-prefeito Bruno Reis, que, ao lado do PT, tem o maior número de deputados e, por isso, dá maior tempo na propaganda (um minuto e 16 segundos). O PT, por sua vez, apoia Alice, assim como outros três partidos, além do PCdoB.

O terceiro maior tempo será do ex-superintendente da Sucom Cláudio Silva (PP), que terá um minuto e 31 segundos. Já o deputado estadual Pastor Sargento Isidório (PDT) ficou com 50 segundos para se apresentar em cada bloco de dez minutos.

Logo em seguida vem Fábio Nogueira (PSOL), que conta com 18 segundos, e Rogério Tadeu da Luz (PRTB), com nove segundos. A vice-prefeita Célia Sacramento (PPL) - que rompeu com ACM Neto e lançou candidatura própria - terá o menor tempo entre os candidatos, com oito segundos.

Somados, os candidatos da base do governador Rui Costa (PT) - Alice, Cláudio e Isidório - superam o tempo de exposição de ACM Neto na propaganda eleitoral. Juntos, eles contam com cinco minutos e 20 segundos.

A ordem de apresentação dos candidatos, após Alice, será a seguinte: Sargento Isidório, Rogério Da Luz, Fábio Nogueira, ACM Neto, Célia Sacramento e Cláudio Silva. A ordem de apresentação da propaganda segue um rodízio: o último candidato do dia anterior será o primeiro do dia seguinte.

No segundo dia da propaganda em Salvador, por exemplo, Cláudio Silva será o primeiro e Alice passa para segundo, e assim sucessivamente.

Mudanças

Este ano, a propaganda eleitoral na rádio e TV trará uma série de mudanças. O tempo dos blocos em rádio e TV diminuiu, a partir deste ano, de 30 para 10 minutos (sendo 10% do total divididos igualmente entre os candidatos) e as inserções aumentaram de 30 para 70 minutos.

Serão 140 inserções por dia, pulverizadas na programação de rádio e televisão das 5h à 0h, sendo 84 para prefeito e 56 para vereador. Nas emissoras de rádio, os blocos serão das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10, e na televisão, das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40, de segunda a sábado.

