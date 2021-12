Neto responde ao PSOL sobre aumento do patrimônio

Em nota enviada à imprensa neste sábado, 27, o prefeito e candidato à reeleição ACM Neto (DEM) responde ao PSOL sobre a representação enviada ao Ministério Público Estadual nesta sexta-feira, 26.



Na ação, o vereador do PSOL Hilton Coelho pede investigação sobre o aumento do patrimônio de Neto e a apuração das denúncias de superfaturamento de obras feitas pela vice-prefeita e também candidata Célia Sacramento em entrevista ao A TARDE.



Neto diz que está processando a candidata Célia Sacramento por causa das declarações "inverídicas e caluniosas" que ela concedeu ao A TARDE.



Sobre o aumento do patrimônio a assessoria do prefeito responde:



"A evolução patrimonial do candidato à reeleição pela coligação 'Orgulho de Salvador' se deve a ações de empresas da família das quais tem participação societária e do recebimento de dividendos dessas mesmas empresas, além de rendimentos decorrentes de aplicações financeiras de sua titularidade ao longo dos últimos quatro anos."

