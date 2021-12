Neto rebate DEM e diz que pressão para vice é 'normal'

Embora o DEM tenha comunicado oficialmente na manhã deste quinta-feira, 21, que a convenção do próximo dia 5 de agosto sacramentará a candidatura de ACM Neto à reeleição, o prefeito rebateu com irritação a informação dada por repórteres, durante evento de sanção da lei que torna a capoeira parte das atividades nas escolas municipais. Neto também minimizou as pressões do PMDB, PSDB e PRB estariam exercendo na disputa para a vaga de vice.

O prefeito disse, ainda, que pode anunciar a chapa antes do dia 5 e preferiu não agregar informação nova sobre as tensões entre aliados que pretendem ocupar a vice na chapa majoritária.

"Oficializado candidato à reeleição ficou por conta de quem queria dizer. Só quem pode confirmar se será candidato ou não sou eu. Alguém já me ouviu dizer que vou ser candidato? Alguém já me ouviu anunciar a chapa? Se o Democratas fez, fez sem me consultar e sem a minha concordância", disse Neto, claramente irritado. O documento é assinado pelo presidente do partido em Salvador, Heraldo Rocha.

Sobre a disputa para a vaga de vice, o prefeito disse que as tensões são "normais na política". A relação com o PRB - que tem em seus quadros a deputada Tia Eron -, segundo Neto, é muito boa e de parceria. "Para mim, fugiria ao normal se os partidos não quisessem. É bom que queiram e, quanto mais queiram, melhor, porque mostra que nós estamos construindo um projeto forte e sólido. É até bom, porque isso legitima a escolha da chapa", disse.

No páreo estão PMDB, PSDB, PRB, entre outras siglas com menos chance de garantir a vaga.

Convenção

No evento do dia 5, serão conhecidas todas as coligações partidárias para as eleições majoritárias e proporcionais, os vereadores e a numeração de campanha, segundo comunicado do DEM.

O presidente do diretório municipal do DEM, Heraldo Rocha, disse em material de imprensa do Democratas, também divulgado hoje, que acredita que Neto conseguiria formar um arco de aliança com mais de 10 partidos.

O PTB e PPS, que apoiam a reeleição do prefeito ACM Neto (DEM), fecharam coligação para as eleições proporcionais em reunião na noite desta quarta, 20. Entre os dirigentes dos partidos, Benito Gama (PTB) e Joceval Rodrigues (PPS), ficou acertado que as duas siglas vão formar chapa proporcional na capital baiana em busca de cadeiras na Câmara Municipal de Salvador.

Nota do DEM

Democratas marca convenção de Salvador para 5 de agosto



O Democratas comunica que a convenção de Salvador será realizada no dia cinco de agosto, das nove às 17 horas, no Unique Eventos, na Avenida Tancredo Neves 1801, no Caminho das Árvores. O evento oficializará a candidatura à reeleição do prefeito ACM Neto e seu vice, as coligações partidárias para as eleições majoritárias e proporcionais, os vereadores e a numeração de campanha.



Para o presidente do diretório municipal, Heraldo Rocha, a candidatura do prefeito ACM Neto terá o apoio de mais de uma dezena de partidos. "Ainda não há um número preciso de legendas que marcharão com Neto. As negociações não foram encerradas ainda", diz Rocha. Segundo ele, também não foi decidido com quais partidos o Democratas fará coligação nas eleições proporcionais. "Realizar a convenção no último dia do prazo legal dá mais tempo aos entendimentos", afirma.



DATA: 21/07/2016



