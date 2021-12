Neto quer central de controle

ACM Neto (DEM), candidato a prefeitura da capital baiana pela coligação "É Hora de Defender Salvador", realizou uma caminhada, na manhã de quarta-feira, 15 , no bairro de Sussuarana Nova. No encontro, o democrata afirmou que vai trabalhar para melhorar o trânsito e o transporte público no bairro, além de criar, caso seja eleito, o Centro de Controle da Cidade. "Esse centro fará a gestão integrada e inteligente da cidade por meio de equipamentos de videomonitoramento e sensores instalados em diversos pontos, acumulando informações que facilitação a ação de resposta da prefeitura não só em relação à mobilidade, mas também à segurança e outros serviços", afirmou.

adblock ativo