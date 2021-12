Neto promete oportunidades de trabalho para os jovens

ACM Neto (DEM), candidato à Prefeitura de Salvador, realizou na manhã desta sexta-feira, 21, duas caminhadas em Pero Vaz e Capelinha do São Caetano. Durante as visitas, ele afirmou que, caso seja eleito, vai garantir a inclusão social e maior acesso ao mercado de trabalho aps jovens e pessoas com deficiência.

"Quero transformar Salvador na cidade da acessibilidade e onde os nossos jovens, inclusive os que necessitam de atenção especial, possam viver com qualificação profissional", disse.

adblock ativo