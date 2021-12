Neto promete medidas de austeridade na Prefeitura

Antecipando medidas de austeridade e estratégias para estabelecer um choque de gestão, ACM Neto (DEM), prefeito de Salvador a partir de 2013, foi entrevistado pelo radialista e anterior concorrente de campanha, Mário Kertész (ex-peemedebista), na manhã desta terça-feira, 6.

Colocando as diferenças de lado, já que o radialista escancarou seu apoio a Nelson Pelegrino (PT) no segundo turno do pleito, a entrevista veiculada pela Rádio Metrópole foi marcada pela cortesia entre os ex-candidatos, que relembraram o histórico familiar de amizades. "A despeito da disputa eleitoral, nós sempre mativemos uma relação pessoal de muito respeito. De uma amizade que é histórica", destacou Neto.

Durante a entrevista, o democrata alertou que as suas primeiras decisões, frente à Prefeitura, apresentarão uma certa dose de austeridade. "O começo vai ser difícil. Terei que tomar medidas duras e enfrentar certos interesses corporativos", antecipou Neto, sem detalhar quais seriam os interesses insinuados.

Dentre as políticas de austeridade pretendidas, o democrata disse que irá reduzir o número de cargos de confiança na Prefeitura e rever os contratos firmados por seu antecessor, João Henrique (PP).

Pré-governo - ACM Neto afirma que as decisões anteriores ao começo do governo serão decisivas para o sucesso da sua gestão. Defendendo tal discurso, acredita ter escolhido o melhor coordenador da transição de governo disponível no meio político, o ex-governador e colega de partido Paulo Souto (DEM).

Além disso, o democrata relatou que contratou uma empresa paulista de consultoria, conhecida como "Mackenzie", para formatar o novo modelo de gestão e estudar uma reforma administrativa para a Prefeitura. Esta mesma empresa, inclusive, ajudou a elaborar o plano de governo de Neto, no início da campanha.

Fora as medidas admistrativas, o democrata relembrou que buscou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PMDB), para obter relatos sobre as medidas de governo que teriam possibilitado um choque de gestão na capital carioca.

Além de experiências de governo, que possam ser tomadas como exemplo, ACM Neto disse que espera sentar com o governador da Bahia Jaques Wagner (PT), ainda esta semana, para que possam discutir pontos em comum de trabalho. "Inclusive, eu quero que Wagner seja um elo de comunicação com o governo federal", informou.

Governo - Segundo Neto, seria um absurdo o atual prefeito abrir licitação para a escolha da empresa que cuidará do lixo da capital nos próximos 20 anos, agora que está no final de governo. "Coisas que dialogam com o futuro da cidade não podem ser decididas aos 45 minutos do segundo tempo. Isso tem que ficar sob a responsabilidade do próximo prefeito", ressaltou.

Além de esperar decidir os rumos da limpeza pública em Salvador, Neto promete realizar uma grande intervenção na Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom). "Não é possível que Salvador abra mão de receitas importantes, principalmente no mercado imobiliário, por conta de procedimentos muito liberais que aconteceram nos últimos anos. A Sucom vai ser comandada por alguém que tenha total respeitabilidade, credibilidade, que tenha procedimentos muito claros, que atue de maneira transparente e esteja disposto a mudar essa lógica que existe hoje", defendeu Neto.

Além de intervenções na Sucom, o democrata também antecipou que pretende lançar decreto, para que apenas pessoas com "ficha limpa" possam assumir cargos na Prefeitura de Salvador.



