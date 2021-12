Neto promete expansão de ciclovias

O candidato a prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) participou, na manhã deste domingo, 19, de uma de passeio ciclístico na orla da capital baiana. O movimento foi organizado pela Associação de Bicicleteiros do Estado da Bahia (Asbeb) e, além da participação do prefeiturável democrata, contou com a presença de Célia Sacramento (PV), aspirante ao cargo de vice-prefeita.

O candidato que encabeça a coligação "É hora de Defender Salvador" percorreu, durante quase hora, as praias do Jardim de Alah e Armação. Antes, no ponto de concentração, aproveitou a ocasião para prometer aos eleitores investimentos na reforma e construção de novas ciclovias. "Salvador vai ser uma cidade cicloviária, se eu for eleito prefeito. Vamos investir na reforma e construção de ciclovias não só na Orla Atlântica, Itapagipana e Subúrbio Ferroviário. Vamos fazer isso também nos bairros", prometeu.

No final do percurso, ACM Neto fez campanha corpo a corpo com comerciantes informais nas proximidades do restaurante Casquinha de Siri. Na localidade, o candidato disse que requalificará a orla de Salvador, caso eleito. "Vamos ampliar calçadões e oferecer incentivos fiscais para a atração de empreendimentos como bares e restaurantes. E vamos, em parceria com os barraqueiros e ambulantes, sem perseguir ninguém, organizar o comércio informal", prometeu.

