Neto promete descentralizar a prefeitura

Com a proposta de descentralizar a prefeitura e estar mais próximo do dia a dia dos eleitores, o candidato a prefeito da capital baiana, ACM Neto (DEM), destacou em sua entrevista ao telejornal BATV, nesta quinta-feira, 23, que quer ser prefeito de Salvador para colocar 'ordem na casa". Neto é o quarto prefeiturável a participar da série de entrevistas promovida pelo telejornal da TV Bahia (afiliada na Rede Globo), desde a última segunda-feira, 20.

Para "arrumar a casa", Neto afirmou que uma de suas metas de governo é inserir um posto da prefeitura em cada bairro da cidade, possibilitando que os serviços de saúde, educação e segurança - ofertados nas localidades - sejam monitorados de perto.

Ao afirmar que a orla de Salvador deixou de ser um atrativo para os turistas, o democrata disse que, se eleito, ampliará o calçadão que margeia as praias em alguns pontos da capital, como também acionará a guarda municipal para que faça a segurança de soteropolitanos e turistas. De acordo com o candidato, os investimentos da prefeitura, em seu governo, seriam destinados não só à orla atlântica, mas também às orlas da península itapagipana e do subúrbio ferroviário.

Quanto aos primeiros números divulgados pelo Ibope, onde aparece em primeiro lugar na corrida com 40% das intenções de voto, Neto diz que o resultado é animador, mas que não permite comodismo.

Os candidatos a prefeito da capital, Da Luz (PRTB) e Hamilton Assis (Psol), serão os últimos entrevistados no telejornal, na próxima sexta-feira, 24.

