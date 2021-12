Neto pede apoio em Boa Vista de São Caetano

O candidato à Prefeitura de Salvador pela coligação "É hora de defender Salvador", ACM Neto (DEM), afirmou na tarde desta terça-feira, 16, durante uma caminhada realizada no bairro Boa Vista de São Caetano, que pretende fazer uma campanha baseada em propostas neste segundo turno. "Quero mostrar o que vou fazer para melhorar a cidade", disse.

Segundo Neto, o principal objetivo agora é apresentar à população da capital baiana o que ele pode fazer para melhorar a cidade, e isso já poderá ser visto no próximo debate na televisão Bandeirantes, nesta quinta, às 22 horas, entre ele e seu adversário neste segundo turno das eleições, o petista Nelson Pelegrino. "Salvador precisa de um prefeito que chame a responsabilidade para si", declarou o democrata.

Acompanhado do presidente do Partido Verde em Salvador, André Fraga, do deputado estadual Paulo Azi (DEM) e de candidatos a vereador eleitos e não eleitos no último pleito, o democrata revelou também que vai intensificar a campanha nas ruas de toda a cidade, regiões onde foi derrotado no primeiro turno, mas sem esquecer os locais em que foi vencedor. "Vamos intensificar o corpo a corpo em toda cidade".

Vice-candidato a prefeito no primeiro turno pela chapa de Mário Kertész, o peemedebista Nestor Neto esteve presente no encontro e garantiu que vai buscar, neste segundo turno, transferir todos os votos que sua legenda recebeu no primeiro turno, pouco mais de 121 mil, para o democrata. Além disso, Nestor também afirmou que pretende "potencializar a campanha nos locais onde ACM Neto não foi tão bem, que é na periferia da cidade".

Nestor Duarte disse ainda que é importante aumentar a campanha nas ruas nessas duas semanas de campanha para incentivar a migração de votos. "O corpo a corpo nos ajuda a mudar alguns votos dos indecisos e ainda a reafirmar a intenção de nossos eleitores, disse.

Caminhadas - Cercado por moradores e militantes do partido, ACM Neto caminhou pelas ruas do bairro de Boa Vista de São Caetano e aproveitou para conversar com moradores e comerciantes do local. Carros de som e motocicletas também acompanharam o democrata por todo percurso. Mais cedo, pela manhã, Neto visitou o bairro de São Marcos e afirmou, caso vença as eleições, que vai acabar com o loteamento político da prefeitura e implantar a meritocracia no serviço público.

"Ao contrário do PT, não firmei alianças, nem no primeiro nem no segundo turno, com base em cargos. A motivação de quem está ao meu lado é a de transformar a cidade, e, para isso, vou governar com os melhores, sem olhar carteirinha de partido", disse.

Ao lado do presidente estadual do Democratas, José Carlos Aleluia, da vice na sua chapa à prefeitura, Célia Sacramento, dos deputados estaduais Elmar Nascimento (PR), Leur Lomanto Júnior (PMDB), Sandro Régis (PR), Pedro Tavares (PMDB) e também do peemedebista Nestor Neto, o candidato caminhou na Rua Lúcia e conversou com moradores e comerciantes da região.

Meritocracia - ACM Neto voltou a se comprometer ainda a valorizar os servidores públicos de carreira, realizar concurso público onde há defasagem de pessoal e implantar a meritocracia. "Vamos valorizar mais aqueles que se dedicarem mais. Com isso, vamos aumentar a eficiência da prefeitura". O democrata garantiu também que vai implementar um modelo de gestão diferente, dando atenção especial a todos os bairros.

"Vamos implantar as chamadas prefeituras-bairro, que vão levar os serviços públicos para mais perto das pessoas. Eu mesmo vou despachar nessas miniprefeituras, que terão autonomia e onde o cidadão vai poder recorrer para cobrar a regularização da limpeza, da iluminação, melhorar a pavimentação, tapar os buracos e fazer outros tipos de reivindicação", revelou.

