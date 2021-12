Neto não acredita na transferência de votos para o PT

Foi destacando descrença na possibilidade de que os votos obtidos por Mário Kertész (ex-PMDB), Márcio Marinho (PRB) e Rogério Tadeu da Luz (PRTB) sejam transferidos para o candidato Nelson Pelegrino (PT), que o postulante democrata à Prefeitura de Salvador, ACM Neto, iniciou a sua participação no telejornal BATV (TV Bahia), na noite desta quarta-feira, 17.

Afirmando que sua aliança é com o público, não com partidos, o postulante disse que os eleitores estão em busca de bons projetos, não de associações partidárias. "O político não manda no voto do eleitor para que os votos sejam transferidos", argumentou.

Sobre a falta de apoio dos governos estadual e federal, ACM Neto afirmou que Salvador pode andar com a próprias pernas. Esse andar autômono, segundo o candidato, partiria de bons projetos. "As verbas para saúde e para educação estão garantidas por lei. Basta, agora, um prefeito que chame a responsabilidade para si", contou.

Mesmo sem os apoios da Presidente e do Governador, o democrata relatou que procurará Dilma Rousseff e Jaques Wagner, caso saia do segundo turno vitorioso. "Em nenhum momento eles disseram que iriam perseguir a minha gestão. Após o dia 28, acabou o palanque. Irei procurar a presidente e o governador para apoiar nossos projetos", admitiu.

