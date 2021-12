Neto move representação contra o PT por "prática nazista"

A equipe jurídica do candidato a prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), entrou com uma representação judicial contra os candidatos a vereador da base de Nelson Pelegrino (PT), sob a alegação de que fazem propaganda com cunho nazista - ação que consiste em divulgar uma mentira com se fosse verdade. Na ação, movida nesta quarta-feira, 5, os advogados afirmam que os candidatos da chapa petista reiteram sistematicamente a ideia de que ACM Neto é contra o sistema de cotas.

De acordo com Sávio Mamede, integrante da equipe jurídica do candidato do DEM, a propaganda sugere que o democrata é contra a população negra de Salvador - consequentemente racista. "Queremos o direito de resposta, já que em momento algum Neto mostrou-se contrário ao sistema de cotas. Pelo contrário, posicionou-se ao longo da sua vida a favor", defendeu.

Na propaganda - que os advogados do democrata pedem que seja retirada do ar - os candidatos da base de vereadores de Pelegrino citam um destaque do Jornal O Globo, que diz que o DEM - partido de Neto - é contra as cotas. Em entrevista ao Programa que Venha o Povo, na TV Aratu, Neto disse que Demóstenes Torres, ex-senador do partido que foi expulso por corrupção, é que se posicionou individualmente contra o sistema.

