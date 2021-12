Neto mobiliza discussões para uma "Salvador Sustentável"

Justificando sua parceria com Célia Sacramento (PV), candidata a vice prefeita de Salvador, ACM Neto (DEM) comandou o projeto "Salvador Sustentável", na manhã desta sexta-feira, 22. Durante o evento, realizado no Hotel Fiesta, em Salvador, o prefeiturável democrata reuniu os palestrantes Josep Pascual Esteve, economista espanhol que integrou o comitê estratégico das Olimpíadas de Barcelona, em 1992, como também o professor Carlos Leite, autor do livro "Cidades sustentáveis" e "Cidades Inteligentes".

Citando a tríade da sustentabilidade, Neto afirmou que, se eleito, pretende tornar Salvador uma cidade economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente equilibrada. Essa mobilização do candidato reflete a sua parceria com o PV. "Se tivermos coragem para quebrar paradigmas como fizemos com a aliança com o PV, se tivermos coragem para pensar grande e diferente - para abrir a cabeça - seremos capazes de implantar na cidade um modelo de gestão completamente diferente", destacou.

Além de citar quebra de paradigmas, ao firmar parceria com o PV, o democrata lembrou que foi o único candidato a prefeito de Salvador a aderir ao movimento nacional "Cidades sustentáveis" - programa que discute projetos voltados para melhoria na qualidade de vida nas cidades.

Cidades Sustentáveis - No último dia 24, os organizadores do "Cidades Sustentáveis" organizou um twitaço nacional para promover um debate entre os candidatos que aderiram ao programa - 15 na Bahia - e os eleitores.

Durante a mobilização realizada no microblog Twitter, ACM Neto, único prefeiturável de Salvador a aderir ao programa, se limitou a lançar dois tweets para ressaltar o seu pioneirismo e, também, cutucar os adversários. Em um deles, o democrata ironizou: "Você conhece o programa Cidades Sustentáveis? Adivinha quem foi o único candidato de Salvador que assinou a carta?".

Embora os candidatos participantes do programa não tivessem assumido o compromisso de participar da mobilização via twitter, os organizadores do movimento esperavam que a iniciativa incitasse o debate entre candidatos e eleitores. Como perspectiva, os primeiros deveriam indicar os seus projetos e os demais propor suas ideias e interesses.

adblock ativo