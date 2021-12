Neto mobiliza atenção e "puxa" chapa de Souto no 2 de Julho

Em um cortejo confuso, com políticos de diversos partidos percorrendo o trajeto lado-a-lado, a estrela da oposição no 2 de Julho foi o prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM). Com direito a autógrafos, o prefeito concentrou os holofotes da população, enquanto o candidato ao governo do estado, Paulo Souto (DEM), e ao Senado, Geddel Vieira Lima (PMDB), buscavam dividir as atenções.



"Não deveria ser um ato político, mas acaba sendo", criticou Souto. Primeiro grande ato público após as convenções, o bloco do DEM trazia o número do partido nas bandeiras e adesivos ocupavam as camisas de populares.



Nenhum candidato usava o adesivo, mas o PT já prometeu acionar judicialmente por uso indevido.



Frequentemente reconhecido pelo público, Souto era solicitado para fotografias, ao lado de ACM Neto e de Geddel. "A receptividade é muito boa. Quando nós nos dirigimos às pessoas é sempre uma recepção muito calorosa, demonstrando reconhecimento da população", avaliou Souto.



Para Geddel, o 2 de Julho não deve ser visto como primeiro ato político pós-convenções. "A largada já foi dada há muito tempo, o que a gente faz hoje é comemorar esse sentimento de liberdade que toma conta da Bahia e que é importante do ponto de vista histórico", afirmou.



ACM Neto comentou a boa receptividade da população durante sua passagem. "Acho que num momento muito bom para a cidade, porque você tem muitos turistas aqui, do Brasil inteiro e de outros lugares do mundo. Num momento em que a cidade está em festa, que a cidade sente que está caminhando num rumo de ter melhorias significativas no seu futuro", disse o prefeito.



Tensão



Dois princípios de briga e confusão aconteceram durante o trajeto dos blocos partidários, ainda na Lapinha e Ladeira da Soledade. Imagens capturadas pela equipe de reportagem de A TARDE mostram o momento em que um homem recebe um soco de outro que estava na multidão.



No primeiro momento, partidários do PT e PSB impediam que o bloco do DEM saísse na frente. Houve empurra-empurra, porém nenhum incidente mais grave foi observado. Já na ladeira da Soledade, outro momento de tensão. Um grupo de simpatizantes do PCdoB tentou atrasar a passagem do prefeito e seus aliados e, mais uma vez, um princípio de confusão foi formado e dissipado somente após intervenção de seguranças.



"Infelizmente alguns grupos com propósitos claros tentaram impedir que nós pudéssemos ter uma liberdade maior para cumprimentar a população. Isso é do jogo e nós estamos enfrentando isso com a maior tranquilidade", reclamou Souto.



Com aplaudos e, por vezes vais, o prefeito demonstrou tranquilidade ao falar sobre o tema. "Tanto quando há algum tipo de crítica ou com respeito e quando há manifestação de reconhecimento ao nosso trabalho, recebemos com carinho e com entusiasmo para trabalhar ainda mais", disse Neto.

