Neto minimiza a tensão entre aliados na disputa pela vice

O prefeito ACM Neto (DEM) considera "absolutamente natural" a tensão entre seus aliados na disputa pela vaga de vice em sua chapa para concorrer à reeleição este ano em Salvador.

Segundo o prefeito, o nome do escolhido deverá sair nos dias 4 ou 5 (quando ocorre a convenção do DEM), após conversas, nos próximos dias, com os líderes locais e nacionais dos partidos que integram sua base de apoio político.

Nos bastidores, se diz que PMDB, PSDB e PRB estão disputando a indicação. Fontes da base do prefeito dizem que o PRB cogita, inclusive, lançar uma candidatura própria (com a deputada federal Tia Eron), caso não seja do partido a indicação para o vice, que seria o ex-chefe de gabinete da gestão de Neto, João Roma.

Neto negou que a disputa se resuma aos três partidos e disse que tem uma parceria sólida com o PRB. "Farei todo o esforço possível para que todos os partidos envolvidos nesse processo possam marchar juntos nessa eleição. Claro que sou do DEM, posso no máximo falar pelo que vai acontecer com meu partido. Não tenho direito de dizer o que vai acontecer com os demais. Pela relação que temos, a ideia é que todos possamos estar juntos", disse, nesta sexta-feira, 29, ao anunciar a construção de uma marina no Lobato.

O prefeito ainda alfinetou a formação das chapas da oposição para enfrentá-lo nas eleições deste ano. "É bom que existam vários querendo brigar por uma posição na chapa. Ruim seria, como talvez existam em outras candidaturas, se ninguém quisesse", afirmou.

Neto informou que no domingo, 31, se reúne com o ministro da Secretaria de Governo, Geddel Vieira Lima (PMDB), e na próxima quarta-feira com o presidente nacional do PRB, Marcos Pereira. Além disso, afirmou que irá conversar com dirigentes dos demais partidos de sua base antes de bater o martelo.

Farpas

ACM Neto também rebateu as críticas do governador Rui Costa (PT), que afirmou que a atual gestão não fez obras estruturantes em Salvador e que a capital baiana tem problemas nas áreas de educação, saúde e geração de empregos. "Não vou ficar batendo boca com o governador. Talvez ele tenha pouca coisa para fazer para ficar batendo boca comigo. Eu tenho muita coisa para fazer", disse Neto, que "convidou" Rui para dar uma volta pela cidade para ver as obras realizadas pela prefeitura.

Em entrevista à rádio Metrópole, nesta sexta, Neto ainda comparou a atuação dos governos petistas de Rui Costa e Jaques Wagner em Salvador com sua gestão. "O PT, durante toda gestão Wagner e agora na gestão Rui Costa, não construiu uma escola na cidade. Não reformou uma sala de aula. Todas as obras que eles fizeram de mobilidade urbana têm dinheiro do governo federal. As obras da prefeitura de Salvador são todas com recursos próprios", afirmou.

Na última quinta, Rui disse que a administração de ACM Neto tem muitos pontos frágeis. "Salvador é uma das piores em atenção básica de saúde, em oferta de educação infantil, uma das poucas cidades da Bahia que ainda não tem todo o ensino fundamental municipalizado", disse o governador.

